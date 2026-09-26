馬州台灣珍珠奶茶節 吸引近2萬人參與

台上貴賓人手一杯奶茶。(記者王志榮／攝影)

2026台灣珍珠奶茶節日前在馬里蘭州 洛克維爾市城市廣場舉行，晴朗天氣吸引不同族裔民眾扶老攜幼參加。主辦單位估計約1萬8000人到場，創活動舉辦八年來新高。

活動由洛克維爾姊妹市協會(Rockville Sister Cities Corporation)與台灣姊妹市協會(Taiwan Sister Cities Association)共同主辦，以「為美國250周年沏出喜悅」(Brewing Joy for America’s 250th)為主題，透過珍珠奶茶、台灣美食、音樂及文化表演慶祝美國建國250周年，展現台美民間交流活力。

2026台灣珍珠奶茶節日前在馬里蘭州洛克維爾市城市廣場舉行。(記者王志榮／攝影)

開幕式包括駐美代表俞大㵢伉儷、AIT執行理事藍鶯、洛克維爾市長艾希頓(Monique Ashton)等出席。駐美副代表楊懿珊並登台演唱兩首台語歌曲，獲得熱烈掌聲。

洛克維爾與台灣宜蘭市2019年締結姊妹市，多年來持續推動文化、教育及社區交流，珍奶節也成為雙方重要交流平台。

駐美副代表楊懿珊也登台演唱兩首台語歌曲。(記者王志榮／攝影)

今年會場設43個攤位，除珍珠奶茶，還有刈包、水煎包、台式麵包及便當等台灣小吃，不少攤位大排長龍；另有台灣文創、手工藝品，以及烏克蘭、香港、日本等文化團體參與。

駐美代表處教育組、宜蘭姊妹市促進會、全美台灣客家文化基金會、台灣人公共事務會(FAPA)、FASCA青年志工等也設攤參與。

2026台灣珍珠奶茶節日前在馬里蘭州洛克維爾市城市廣場舉行。(記者王志榮／攝影)

舞台則有扯鈴、日本鼓陣、歌唱、樂團及方塊舞等演出。其中由旅美台灣音樂愛好者組成的「七年級樂團」演唱熟悉的台灣歌曲，引來觀眾隨節奏舞動。

有僑胞表示，每年都帶孩子參加，在現場聽到熟悉鄉音、品嘗家鄉味，有如回到台灣；對在美成長的下一代而言，珍奶節也是認識台灣文化的重要機會。