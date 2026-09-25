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台美15位音樂家華府演出 串起台美文化交流

記者王志榮／華府報導
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會前彩排。。(記者王志榮／攝影)
會前彩排。。(記者王志榮／攝影)

文化部駐美國代表處台灣書院與華府古典音樂組織「周五早晨俱樂部」(Friday Morning Music Club，簡稱 FMMC)合作，日前在華盛頓特區「Live! at 10th & G」舉辦「城市小品：臺美室內樂交流音樂會(Urban Miniatures: A Taiwan–U.S. Chamber Concert)」。現場集結來自台灣、FMMC 及阿凡提管弦樂團(Avanti Orchestra)的15位音樂家共同演出，以「城市」為主題，透過室內樂呈現台美文化交流的多元面貌。

A小調三重奏，作品114。(記者王志榮／攝影)
A小調三重奏，作品114。(記者王志榮／攝影)

本場演出曲目橫跨古典與當代，包括布拉姆斯(Johannes Brahms)「A小調三重奏，作品114(Trio in A minor, Op. 114)」、台灣作曲家武修平(Hsiu-Ping Patrick Wu)的「城聲(Between Cities)」、薩拉沙泰(Pablo de Sarasate)「納瓦拉(Navarra0」、蒙哥馬利(Jessie Montgomery)「彈撥(Strum)」、李哲藝改編陳昇「鼓聲若響」，以及馬爾蒂努(Bohuslav Martinů)「廚房展覽會(La Revue de Cuisine)」等。

結束謝幕。(記者王志榮／攝影)
結束謝幕。(記者王志榮／攝影)

演出陣容由阿凡提管弦樂團音樂總監暨鋼琴家林奇緣領軍，與馬聿明、康筠、林愷恩、陳怡如、林衡立、謝禮謙、張凱鈞及何雨璇等多位音樂家合作。弦樂技巧俐落且富有彈性節奏，管樂音色流暢精準，鋼琴則提供穩健支撐，展現成熟默契。演出結束後特別安排座談與交流，音樂家分享從「父母要我學」到「自己喜歡音樂」的成長歷程，並與觀眾同樂享用臺灣風味點心。

Avanti Orchestra音樂總監林奇緣介紹「城市之間」(Between ...
Avanti Orchestra音樂總監林奇緣介紹「城市之間」(Between Cities)。(記者王志榮／攝影)

臺灣書院表示，音樂能跨越文化界線，此次活動除展現旅美音樂家精湛技藝，也推廣臺灣當代創作。此活動同時為 FMMC 成立140周年系列之一。系列第二場「從鐵道到百老匯：城市聲景」將於9月27日在蒙哥馬利學院文化藝術中心(Montgomery College Cultural Arts Center)登場，由林奇緣指揮、Kennis Ang擔任鋼琴獨奏，呈獻從臺灣民謠「丟丟銅仔」到百老匯與爵士樂的聲景交會。

精華 FAQ

  • 音樂會在美國華盛頓特區的「Live! at 10th & G」舉辦，由文化部駐美國代表處台灣書院與FMMC合作推動，邀集多位台美音樂家共同演出。

  • 曲目橫跨古典與當代，包含布拉姆斯、武修平、薩拉沙泰、蒙哥馬利與馬爾蒂努等作品，也納入台灣改編曲，透過多元編制展現台美音樂對話。

  • 演出結束後特別安排座談與交流，音樂家分享學習音樂的成長歷程，並與觀眾一起享用臺灣風味點心；系列第二場也將在9月27日於蒙哥馬利學院登場。

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