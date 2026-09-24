接手華府華埠40年老店 新餐廳拚重振榮景

越南裔餐飲業者阮金(Gene Nguyen)接手「中國城海鮮大酒樓」原址開設新餐廳，希望重新為華府華埠注入亞裔文化與人潮。(餐廳官網 )

華府華埠 近年受大型開發、仕紳化及治安問題衝擊，華裔居民與老字號商家陸續離開，昔日華埠甚至被形容已萎縮成「華埠一隅 」(China Corner)。不過，在經營近40年的「中國城海鮮大酒樓」(Tony Cheng's Seafood Restaurant)去年底熄燈後，越南 裔餐飲業者阮金(Gene Nguyen)接手原址開設新餐廳，希望重新為華埠注入亞裔文化與人潮。

新開幕的Ambrosia Vietnamese Restaurant位於華府西北區H街619號，前方正進行造價7500萬元的萬豪酒店開發案，附近第六街的首都一號體育館(Capital One Arena)也在施工。大型建設進駐之際，一些小商家關門或被迫搬遷，華埠原有的亞裔商業及居民人口持續流失。

阮金從越南移民加州，1988年再搬到華府。他表示，親眼看著昔日充滿活力的華埠逐漸失去特色。「來到這裡，你會看到牌樓，但走過牌樓之後，還有什麼東西看得出是華人的？」

阮金自1993年起在華府、馬州及維州地區經營餐廳。他說，隨著華埠房地產被收購，不少華人已搬往馬州洛克維爾(Rockville)、貝塞達(Bethesda)等地，並在當地形成自己的社區。

在華埠工作、居住華府地區十年的費茲傑羅(Erica Fitzgerald)也說，新冠疫情後變化尤其明顯，「很多店關了，也有新店進來。看到一些老店消失，令人難過。」

面對華埠文化逐漸淡化，阮金正與中華會館(CCBA)、Lions Path D.C. Revitalization Initiative及「拯救華埠聯網」(Save Chinatown DC)合作，希望吸引人潮重返華埠。Ambrosia也延長夜間營業時間，試圖恢復昔日熱鬧的夜生活。

阮金說，華埠復興首先必須改善治安。「第一就是安全，需要多一點警力。地方安全了，人們才會願意來，吸引遊客也很重要。」

另一方面，「拯救華埠聯網」自2024年成立以來，持續為華埠居民、勞工階層及老字號小商家發聲。華埠團結網絡(Chinatown Solidarity Network)組織者Cassie He表示，該組織目前與博物館廣場公寓(Museum Square)及華樂大廈(Wah Luck House)兩座平價住宅的居民合作合作，協助租戶爭取權益，也支持傳統小商家繼續留在社區。

她指出，一座城市的文化來自居民、飲食、音樂及日常生活，而居民遭迫遷也與政府及政策制定者長期決策有關。「拯救華埠聯網」並透過倡議、節慶活動及志工參與凝聚社區。

在老店退場、居民外移及大型開發持續推進之際，華府華埠正面臨身分與生存空間的雙重挑戰。阮金則希望新商家能成為復興力量，「我們希望成為華埠這一波新復興的一分子。」