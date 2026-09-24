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台灣十鼓擊樂團 華府演出迴響熱烈

記者王志榮／馬州報導
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演出結束大合影。(記者王志榮／攝影)
演出結束大合影。(記者王志榮／攝影)

為慶祝中華民國115年雙十，僑務委員會邀請享譽國際的十鼓擊樂團，攜手新世代手合鐵鼓樂團組成文化訪問團，以「2026台灣躍動(TAIWAN PULSE)」為主題展開美東7城巡演。17日晚間在馬里蘭州洛城(Rockville)市民中心舉行華府地區演出，由美京中華會館主辦，約400名僑胞及美國友人到場，包括中華民國駐美代表俞大㵢、副代表楊懿珊等，共同感受台灣鼓樂魅力。

十鼓擊樂團以磅礡鼓聲揭開序幕，將傳統鼓藝結合現代音樂、搖滾節奏及肢體表演。鼓手隨節奏快速變換隊形，鼓聲時而低沉雄厚、時而急促激昂，呈現台灣傳統文化與現代創意交融的舞台風貌，現場掌聲不斷。

文化訪問團團長、前法務部長邱太三表示，此次巡演希望透過台灣優質表演藝術，向海外僑胞及國際友人介紹台灣文化。他指出，十鼓創作融入台灣歷史及民俗信仰，其中以「鄭成功與藤牌軍」為元素，將藤牌軍移形換位的戰鬥概念轉化為舞台肢體及鼓樂表演，展現磅礡氣勢。

美京中華會館表示，雙十國慶文化訪問團每年帶來不同形式的台灣文化演出，是海外僑界慶祝國慶的重要活動。今年十鼓以充滿生命力的鼓聲登上華府舞台，不僅受到僑胞歡迎，也讓不少美國友人首次近距離接觸台灣鼓樂。

訪團16日下午也在美國國會附近的Ulysses S. Grant Memorial舉行快閃演出，吸引路過民眾駐足；同日並參與國會山莊Dirksen Senate Office Building舉行的「台灣好食×華語好學」活動，與來自台灣的主廚透過美食、華語及鼓樂，多元推廣台灣文化。

此次「2026台灣躍動」華府演出，讓僑胞在雙十國慶前夕共享文化盛宴，也藉由鼓聲向美國民眾展現台灣文化的活力與特色。

演出結束全體演員及嘉賓。(記者王志榮／攝影)
演出結束全體演員及嘉賓。(記者王志榮／攝影)

美京中華會館主席徐腕佑(左)與文化訪問團團長邱太三交換禮物。(記者王志榮／攝影)
美京中華會館主席徐腕佑(左)與文化訪問團團長邱太三交換禮物。(記者王志榮／攝影)

演出情形。(記者王志榮／攝影)
演出情形。(記者王志榮／攝影)

美國國會山莊前舉行快閃演出。(記者王志榮／攝影)
美國國會山莊前舉行快閃演出。(記者王志榮／攝影)

演出情形。(記者王志榮／攝影)
演出情形。(記者王志榮／攝影)

精華 FAQ

  • 此次演出是為慶祝中華民國115年雙十，由僑務委員會邀請十鼓擊樂團與手合鐵鼓樂團組成文化訪問團，展開以「2026台灣躍動」為主題的美東7城巡演。

  • 十鼓以磅礡鼓聲開場，結合傳統鼓藝、現代音樂、搖滾節奏與肢體表演，鼓手快速變換隊形，讓整體舞台兼具力量感與創意，現場掌聲不斷。

  • 訪團16日下午在Ulysses S. Grant Memorial舉行快閃演出，並參與國會山莊的「台灣好食×華語好學」活動，透過美食、華語及鼓樂多元推廣台灣文化。

中華民國 馬里蘭州 華府

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