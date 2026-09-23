華府台灣學校美食學華語 200餘人體驗台灣味

華府僑教中心主任黃正杰(右至左)、華府台灣學校校長唐伯禹感謝主廚路凱源與張克勤。(主辦方提供)

中華民國 僑務委員會「2026年台灣好食×華語好學國際巡迴講座」日前由華府 台灣學校主辦大華府地區首場活動，吸引台灣華語文學習中心(TCML)成人班、NASA 專班學員及親友等200餘人參加。

活動邀請僑委會選派的張克勤、路凱源兩位主廚，示範鹽酥雞、刈包及紫米飯糰等台灣特色料理。兩人當天清晨6時即前往桂馥食坊(Flo's Taiwan Cuisine)，與校方志工準備食材。活動開始後，學員分組從備料、調味到完成料理，邊做邊學華語。

校方事前提供食譜及實用會話教材，現場由教師配合主廚示範進行翻譯與教學，讓學員認識食材、數量及料理用語；FASCA-DC海外青年文化志工協助分組及分發食材。家長會另準備古早味冬瓜茶，增添台灣味。

華府僑教中心主任黃正杰表示，活動結合台灣美食與華語學習，讓學員從生活中學語言，也從飲食認識台灣文化。他並感謝華府台灣學校校長唐伯禹、師長、家長及志工共同籌辦。

華府台灣人青少年才藝基金會董事長胡玉蓉、僑務諮詢委員丁弘彬、民進黨駐美代表處主任蕭舜文等也到場，為巡迴活動大華府場揭開序幕。

華府台灣學校特別準備活動打卡背板及趣味手拿板，學員完成美食實作後開心合影。(主辦方提供)

學員在主廚及華語教師指導下，製作刈包、紫米飯糰等台灣美食。(主辦方提供)