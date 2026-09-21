國民黨徐巧芯等8立委訪華府 面對面交流僑胞

八位立委一字排開，國民黨中評委巫和怡致歡迎詞。(記者王志榮／攝影)

國民黨 立委徐巧芯 率羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳菁徽及葛如鈞等7位立委訪美，18日晚間在馬里蘭州蓋城(Gaithersburg)永發海鮮大酒樓，與大華府 地區僑胞舉行「面對面交流座談會」，吸引華府、馬里蘭及維吉尼亞州近300位僑胞參加，雙方就台灣政情、選情及海外僑胞關心議題交換意見。

訪團9月9日啟程，先後走訪舊金山、洛杉磯、華府及紐約，行程包括國會外交、與美方及智庫交流，以及僑界座談。蓋城活動原訂以歡迎僑宴形式舉行，因訪美行程緊湊，改以座談為主，希望把更多時間留給僑胞提問，讓立委直接聽取海外鄉親意見。

座談聚焦台灣目前政治與社會情勢及未來選舉，包括11月28日地方公職人員選舉、2028年總統及立委選舉，以及海外僑胞關心的返台投票等議題。

不少與會僑胞已在美國生活多年，除關心台灣整體發展，也從海外角度提出對台灣政治、兩岸關係、台美關係及海外僑民參與公共事務等議題的看法。

徐巧芯表示，此行除與僑胞交流，也安排與美國地方政府、智庫及相關人士接觸，就台灣選舉及未來政治發展交換意見；華府行程則安排與相關智庫交流。18日晚間座談把焦點拉回台灣內部議題，讓長期旅居海外的僑胞直接了解台灣國會及政治動態。

此次活動由13個僑團共同籌辦，包括華府台聯會、黃埔同學會、華府僑聯、華府榮光會、華府華人工學會、三民主義大同盟、越棉寮華裔協會、中華商會、南投鄉親會，以及國民黨華府地區4個黨部等。

8位立委完成華府行程後將繼續前往紐約。此次跨越美國東西岸的訪問，除進行國會外交及政策交流，也透過與各地僑胞面對面座談，聽取海外台灣民眾對公共事務及台灣未來發展的意見。

美京中華會館主席徐腕佑致詞。(記者王志榮／攝影)

立委團與當地僑胞。(記者王志榮／攝影)

國民黨立委與僑胞。(記者王志榮／攝影)

國民黨立委徐巧芯回答問題。(記者王志榮／攝影)

立委帶的金門高樑提供抽獎。(記者王志榮／攝影)