妙法修行的程式⑵---摘錄盧台長

盧軍宏台長

師父繼續講授你們有關修行的基本程式，這個程式是你走向一個成功的學佛道路的程式。

第三，見道，在你慢慢學佛的當中，看到了真實的東西。如看見了觀世音菩薩，看見了你現在修行之後所得到的一切，你所有的感言，你心裡明白了道理，看到了觀世音菩薩對你的慈悲。這叫見道。

第四，開悟道，開悟道是當你看到之後，你才會明白，悟性必須要建立在見聞之上，如果你眼睛沒有看到，你是不會明白的。開悟是經過見道之後，悟出了道理，知道這是真理，這是真的道，無論如何我都要堅持修行，能夠堅持修行的人是已經開悟了。

第五，證道，證道是很重要的，證道就是印證了這個道，也就是說當你開悟之後，開始修道，明白了，證實了這個道，是絕對正確的，是我唯一可以走的路，只要堅持走下去，就一定能成功。就像你們現在一樣，證明了這條道是我應該學習的道，是菩薩的道，是最適合我的道，才會全心全意的精進修行。這就是一條修行的程式。

開悟就是把你的六根“眼、耳、鼻、舌、身、意”轉成佛性。就是往你的佛性裡轉，佛法講叫都攝六根。比如，當鼻子聞到不好的東西時，要用佛性去聞香的花。當眼睛看見不好的東西時，要用佛性去看，去看佛法，去看觀世音菩薩的像等。當耳朵聽到不好的聲音時，提醒自己不要聽，去聽佛音等等，就是拼命地往你的性裡想，即往本性裡想。

開悟了之後會不會輪回？會輪回。為什麼？因為當你開悟了，只不過是明白了這些道理，但還沒有行，當然會輪回了。你的六根“眼、耳、鼻、舌、身、意”過去所造的業，難道不讓你去輪回嗎？你雖然明白道理了，但是你沒有去改過，還沒有去修正你的行為，只要做了惡事一定是要輪回的，不要以為自己明白了，開悟了，就行了，還是要到六道輪回的，因為你只是開悟，而不是真正的證悟。你的眼、耳、鼻、舌、身、意在你的心裡，在你的身上，所造的業障，就是一個活生生的你，而你還是存在這個宇宙空間裡，雖然你開悟了，明白了很多道理，不應該造十惡業，但是你已經造業了，這些業障就會圍繞著你，因果隨著你，只要有你人在，你就必須六道輪回。

不想墮入六道輪回就多念經，多做功德，把自己身上的業障全部消除，把自身的貪瞋癡全部清除，要學會什麼事情都隨緣。

澳洲東方傳媒弘揚佛法慈善機構Australia Oriental Media Buddhist Charity Association，地址：2A Holden Street, Ashfield, NSW 2131 Australia，電話：(02)9283 2758 / (02)9698 8877，電郵：[email protected]，盧台長博客：Lujunhong2or.com。