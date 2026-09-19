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全美最大「珍奶節」馬里蘭州登場 滷肉飯、刈包台灣美食飄香

中央社／華盛頓19日專電
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一年一度的台灣珍珠奶茶節19日在美國馬里蘭州洛克維爾市登場，號稱全美最大珍奶節。...
一年一度的台灣珍珠奶茶節19日在美國馬里蘭州洛克維爾市登場，號稱全美最大珍奶節。(中央社)

一年一度的台灣珍珠奶茶節今天在馬里蘭州洛克維爾市登場，現場除了珍奶攤位，還有滷肉飯、刈包等台灣美食，以及充滿台灣味的歌唱、舞蹈表演，吸引大批人潮；在好天氣助攻下，主辦單位估計，今年參加人數可望超過1萬8000人。

由台灣姊妹市協會主辦的台灣珍珠奶茶節今年邁入第8屆，活動在洛克維爾市（Rockville）登場，以珍珠奶茶作為文化橋梁，融合表演藝術、美食與台灣觀光推廣，為大華府地區推廣台灣文化最具規模的活動之一。

多名台、美政要出席活動開幕式，包括駐美代表俞大㵢、洛克維爾市市長艾希頓（Monique Ashton）及美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人。

艾希頓致詞表示，美台共享價值包括民主、包容性及合作精神。

她說，現在珍奶幾乎攻佔洛克維爾市的大街小巷。珍奶在1980年代源於台灣，「既然珍奶能這樣普及開來，那麼愛、包容、夥伴關係與合作一定也可以」。

台灣姊妹市協會會長簡明子表示，今年活動遇到「有史以來最好的天氣」，預計吸引超過1萬8000人參加。過去曾有一年活動當天下大雨，只有3000人左右參加。

他表示，洛克維爾市的珍奶節號稱全美最大，不僅有美食，還有唱歌及舞蹈表演。

駐美副代表楊懿珊今年再度登台化身樂團主唱，一連唱了兩首台語歌，大展好歌喉。

簡明子指出，今年活動共有43個攤位，其中22個與食物相關，包括5個珍奶攤位，五十嵐也在其中。

活動現場販售的台灣美食包括滷肉飯、刈包及鹽酥雞等。而除了台灣文化相關攤位，還有烏克蘭、香港的攤位，展現活動多元性。

精華 FAQ

  • 活動在馬里蘭州洛克維爾市登場，由台灣姊妹市協會主辦，已邁入第8屆，以珍珠奶茶作為文化橋梁，結合表演、美食與台灣觀光推廣。

  • 現場除了多個珍奶攤位，還有滷肉飯、刈包、鹽酥雞等台灣小吃，並安排唱歌與舞蹈演出，駐美副代表楊懿珊也登台唱台語歌。

  • 主辦單位估計今年參加人數可望超過1萬8000人，主要受惠於天氣良好，主辦方更形容是有史以來最好的天氣，遠勝曾因大雨僅約3000人的情況。

馬里蘭州

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