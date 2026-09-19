華府甘迺迪中心關閉 餐廳生意暴跌65％

Tazza Cafe位於華府甘迺迪中心對街。(Tazza Cafe官方臉書)

華府甘迺迪中心 宣布關閉後，衝擊迅速波及周邊商家。位於中心對街的Tazza Cafe老闆海亞利(Mohamed Hyali)表示，過去每逢演出，店內外座位經常被訂滿，但隨著表演取消，原有訂位也全部取消，近兩、三個月更陷入「零訂位」窘境，生意大幅下滑55%至65%。

川普 總統任命的甘迺迪中心董事會日前表決關閉約翰．甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)。表決24小時後，代表該霧谷(Foggy Bottom)地區的社區諮詢委員柯默(Ed Comer)到Tazza Cafe用餐時表示，近來不斷有居民向他反映，甘迺迪中心一連串變動已對附近社區造成衝擊。

「總統把自己的名字放上去之後，人們就不來了。」柯默說，遊客與觀眾減少，對周邊社區造成「非常嚴重的影響」。

海亞利對這種變化感受尤其深刻。他表示，以前甘迺迪中心有演出時，大批觀眾會在表演前到餐廳用餐，室內外餐桌常被預訂一空，如今客源卻大幅消失。

「演出取消後，我所有的訂位都沒了。」海亞利說，這種情況已經持續兩、三個月。

為了維持餐廳營運，海亞利開始推出午餐優惠，希望吸引樓上辦公室員工。他也曾主動接洽負責甘迺迪中心整修工程的營造管理人員，希望爭取為施工人員供餐，並特別設計每份10至12元的簡餐。

附近居民也開始主動到店消費，希望協助餐廳撐過難關。坐在柯默附近的居民狄克森(Tandy Dickerson)，談到自己從1973年起居住至今的社區時一度哽咽。她想到波多馬克河(Potomac River)畔這座地標可能遭到破壞，令她十分難過。

儘管生意大受打擊，海亞利仍努力保持樂觀。目前他的店面租約還剩五年。他說，疫情期間，前任房東曾願意與他協商、協助度過難關，但新的業主至今沒有回應他的聯繫。

海亞利坦言，接下來兩年恐怕相當艱難，但仍期待甘迺迪中心重新開放後，周邊人潮與餐廳生意能夠恢復。