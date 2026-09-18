世華巴爾的摩分會、大華府台商　探討AI與財務規畫

僑教中心主任黃正杰(前左五)、大華府台灣商會會長盧美娟(前右六)、律師楊璽(前右五)、世華巴爾的摩分會理事陳韻姿(前右四)、教授李偉智(前右一)與出席觀眾。(主辦方提供)

世華工商婦女企管協會巴爾的摩分會與大華府 台灣商會日前在華府僑教中心舉辦「AI in Finance：AI時代，你的財務準備好了嗎？」專題講座，約70位僑胞參加，從人工智慧 發

展談到職涯、投資、稅務及退休 財務規畫。

教授李偉智以AI對未來就業市場的影響為題，分析人工智慧快速發展後，產業結構、工作型態及人才需求可能出現的變化。主持人胡藝瀚指出，AI雖可快速處理大量資訊、降低

時間成本，但真正重要的仍是人的判斷能力，包括如何提出正確問題、辨別資訊，以及根據個人需求做出決策。

講座也聚焦AI在投資與個人財務規畫上的應用，說明稅務安排對長期資產累積的影響，以及退休後現金流規畫的重要性。與會者了解到，AI可作為資料整理與情境分析工具，但涉

及退休及長期投資決策時，仍須確認資料來源及相關假設，必要時應尋求專業意見。

律師楊璽表示，面對AI不必恐懼，應學習將其轉化為工作工具，提升自身效率與競爭力。世華巴爾的摩分會理事陳韻姿說，希望藉由講座讓僑胞掌握AI帶來的職場及財務變化，未來也將持續舉辦不同主題的活動，提供大家學習與交流的平台。