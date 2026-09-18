世華巴爾的摩分會、大華府台商 探討AI與財務規畫
世華工商婦女企管協會巴爾的摩分會與大華府台灣商會日前在華府僑教中心舉辦「AI in Finance：AI時代，你的財務準備好了嗎？」專題講座，約70位僑胞參加，從人工智慧發
展談到職涯、投資、稅務及退休財務規畫。
教授李偉智以AI對未來就業市場的影響為題，分析人工智慧快速發展後，產業結構、工作型態及人才需求可能出現的變化。主持人胡藝瀚指出，AI雖可快速處理大量資訊、降低
時間成本，但真正重要的仍是人的判斷能力，包括如何提出正確問題、辨別資訊，以及根據個人需求做出決策。
講座也聚焦AI在投資與個人財務規畫上的應用，說明稅務安排對長期資產累積的影響，以及退休後現金流規畫的重要性。與會者了解到，AI可作為資料整理與情境分析工具，但涉
及退休及長期投資決策時，仍須確認資料來源及相關假設，必要時應尋求專業意見。
律師楊璽表示，面對AI不必恐懼，應學習將其轉化為工作工具，提升自身效率與競爭力。世華巴爾的摩分會理事陳韻姿說，希望藉由講座讓僑胞掌握AI帶來的職場及財務變化，未來也將持續舉辦不同主題的活動，提供大家學習與交流的平台。
活動由世華工商婦女企管協會巴爾的摩分會與大華府台灣商會共同舉辦，地點在華府僑教中心，吸引約70位僑胞參與交流。 內容涵蓋AI對未來就業市場、投資配置、稅務安排與退休現金流規畫的影響，也說明AI可協助整理資料與分析情境。 講者提醒AI雖能提升效率，但仍要確認資料來源與假設，重大財務決策不宜只靠工具，必要時應尋求專業意見並提升自身判斷力。
精華 FAQ
活動由世華工商婦女企管協會巴爾的摩分會與大華府台灣商會共同舉辦，地點在華府僑教中心，吸引約70位僑胞參與交流。
內容涵蓋AI對未來就業市場、投資配置、稅務安排與退休現金流規畫的影響，也說明AI可協助整理資料與分析情境。
講者提醒AI雖能提升效率，但仍要確認資料來源與假設，重大財務決策不宜只靠工具，必要時應尋求專業意見並提升自身判斷力。
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