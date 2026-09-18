我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

世華巴爾的摩分會、大華府台商　探討AI與財務規畫

記者王志榮／馬州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
僑教中心主任黃正杰(前左五)、大華府台灣商會會長盧美娟(前右六)、律師楊璽(前右...
僑教中心主任黃正杰(前左五)、大華府台灣商會會長盧美娟(前右六)、律師楊璽(前右五)、世華巴爾的摩分會理事陳韻姿(前右四)、教授李偉智(前右一)與出席觀眾。(主辦方提供)

世華工商婦女企管協會巴爾的摩分會與大華府台灣商會日前在華府僑教中心舉辦「AI in Finance：AI時代，你的財務準備好了嗎？」專題講座，約70位僑胞參加，從人工智慧

展談到職涯、投資、稅務及退休財務規畫。

教授李偉智以AI對未來就業市場的影響為題，分析人工智慧快速發展後，產業結構、工作型態及人才需求可能出現的變化。主持人胡藝瀚指出，AI雖可快速處理大量資訊、降低

時間成本，但真正重要的仍是人的判斷能力，包括如何提出正確問題、辨別資訊，以及根據個人需求做出決策。

講座也聚焦AI在投資與個人財務規畫上的應用，說明稅務安排對長期資產累積的影響，以及退休後現金流規畫的重要性。與會者了解到，AI可作為資料整理與情境分析工具，但涉

及退休及長期投資決策時，仍須確認資料來源及相關假設，必要時應尋求專業意見。

律師楊璽表示，面對AI不必恐懼，應學習將其轉化為工作工具，提升自身效率與競爭力。世華巴爾的摩分會理事陳韻姿說，希望藉由講座讓僑胞掌握AI帶來的職場及財務變化，未來也將持續舉辦不同主題的活動，提供大家學習與交流的平台。

精華 FAQ

  • 活動由世華工商婦女企管協會巴爾的摩分會與大華府台灣商會共同舉辦，地點在華府僑教中心，吸引約70位僑胞參與交流。

  • 內容涵蓋AI對未來就業市場、投資配置、稅務安排與退休現金流規畫的影響，也說明AI可協助整理資料與分析情境。

  • 講者提醒AI雖能提升效率，但仍要確認資料來源與假設，重大財務決策不宜只靠工具，必要時應尋求專業意見並提升自身判斷力。

退休 人工智慧 華府

上一則

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳

下一則

波士頓首購族 年齡中位數攀升至40歲

延伸閱讀

看準鳳凰城發展潛力 世華鳳凰城分會成立 串聯台美商機

看準鳳凰城發展潛力 世華鳳凰城分會成立 串聯台美商機
企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI

企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI
攜手3僑團 美東南玉山科技大學申請講座聚焦AI

攜手3僑團 美東南玉山科技大學申請講座聚焦AI
瑞銀：明年AI資本支出上看1.2兆美元 聚焦AI、獲利擴散

瑞銀：明年AI資本支出上看1.2兆美元 聚焦AI、獲利擴散

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

2026-09-15 10:01

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀