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馬州舒適退休要準備120萬 居民只存12萬

特派員黃惠玲／綜合報導
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雖有半數馬州居民相信自己退休時財務準備充足，但真正制定退休財務計畫者卻不到四分之...
雖有半數馬州居民相信自己退休時財務準備充足，但真正制定退休財務計畫者卻不到四分之一。(美聯社)

馬里蘭州居民估計，要過上較舒適的退休生活，平均需要準備約120萬元，但目前退休儲蓄平均僅約12萬元，兩者存在巨大落差。最新調查顯示，雖有半數馬州居民相信自己退休時財務準備充足，但真正制定財務計畫者卻不到四分之一。

根據SmartAsset 2026年退休儲蓄研究，馬州居民平均退休儲蓄約12萬元；與此同時，Northwestern Mutual最新「規劃與進展研究」顯示，馬州居民估計退休需要約120萬元。

全美居民對退休所需金額的預期更高，平均達146萬元，較2025年的126萬元增加20萬元。Northwestern Mutual指出，146萬元若按照4%提領原則計算，每年可提供約5.8萬元退休收入，120萬元則約為4.8萬元。

不過，理財專家提醒，退休並不存在適用所有人的「標準答案」，實際所需金額取決於住房、醫療、生活方式、退休年齡及社會安全金等因素。

馬州生活成本偏高，退休儲蓄不足問題日益受到關注。越來越多人在正式退休前就開始動用個人或退休帳戶，也有部分退休年齡人士因經濟壓力而延後退休。

根據LendingTree研究，馬里蘭州65歲以上人口中，仍有超過26%繼續工作，在全美排名第三。

非營利組織CASH Campaign of Maryland共同創辦人兼營運長強森(Sara Johnson)表示，許多該機構服務的低、中收入家庭沒有退休財務計畫，對「何時以及如何才能退休」感到擔憂。

退休儲蓄不足的另一個重要原因，是不少勞工無法取得雇主提供的退休計畫。

喬治城大學退休倡議中心估計，馬州約有142萬名勞工，包括私人企業及零工經濟工作者，沒有雇主提供的退休儲蓄計畫。

常見的雇主退休計畫包括401(k)、401(a)、403(b)及457(b)。為改善退休儲蓄不足問題，馬州推出「Maryland Saves」計畫，讓沒有雇主退休計畫的勞工可透過工作場所開設Roth IRA帳戶。該計畫於2022年啟動。

新冠疫情後的經濟及就業市場不確定性，也使部分家庭提前提領退休金，用於支付生活費、帳單或子女教育費用。隨著聯邦政府裁員及削減支出，這種情況再次受到關注。

67歲的巴爾的摩退休居民Mark Johnson便坦言，年輕時雖有政府雇員401(a)退休計畫及銀行存款，但沒有真正做好退休規畫，經營家具生意期間甚至動用了部分個人積蓄。如今他在YMCA兼職工作。他表示，自己工作並非完全出於經濟壓力，而是繼續工作已成為維持生活的重要方式。

精華 FAQ

  • 依最新調查，馬里蘭州居民估計，想過上較舒適的退休生活，平均大約需要120萬元；若依4%提領原則換算，約可提供每年4.8萬元退休收入。

  • SmartAsset研究顯示，馬州居民平均退休儲蓄約12萬元，與估計所需的120萬元相比，差距約108萬元，反映多數家庭退休準備明顯不足。

  • 馬州推出Maryland Saves，讓沒有雇主退休計畫的勞工可透過工作場所開設Roth IRA；同時CASH等組織也協助低中收入家庭建立退休規畫。

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