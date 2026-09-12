我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

槍商須限時通報 馬州新法10月1日上路

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州多項槍枝新法將於10月1日生效。(路透)
馬里蘭州多項槍枝新法將於10月1日生效。(路透)

馬里蘭州多項槍枝新法將於10月1日生效，包括加強持照槍械經銷商的通報責任、規定符合資格的槍枝回購計畫所收槍械必須銷毀，以及延長部分退休執法人員的手槍許可證有效期限。另一項針對特定半自動手槍的重大限制，則將於2027年1月1日生效。

根據新法，持照槍械經銷商若得知營業場所或槍械儲存地點發生涉及槍械、彈藥的特定竊盜、企圖竊盜、搶劫或入室行竊案件，必須在24小時內通報馬州警察廳長(Secretary of State Police)。

此外，若依法必須設置的安全措施遭破壞或失效，槍商也須通報。違反規定者，首次可處最高250元民事罰款，第二次或其後違規最高可罰1000元。

另一項10月1日生效的新法規定，由聯邦持照槍械業者或執法機關辦理符合規定的槍枝回購計畫時，民眾繳回的每一把槍及其所有零組件都必須銷毀。不過，執法機關銷毀槍枝前，必須先確認該槍是否涉及刑事案件，或曾被通報遺失、遭竊。

此外，另一項爭議較大的槍枝管制措施將於2027年1月1日上路。

根據州參議會334號法案(SB 334)，除特定例外情況外，馬州將禁止製造、銷售、購買、接收或轉讓法律所定義的「可改裝為機關槍的手槍」(machine gun convertible pistol)。

新法所指的是部分配有十字形扳機桿(cruciform trigger bar)的半自動手槍，這類槍械可透過加裝手槍轉換裝置，以徒手或一般家用工具較容易地改裝成機關槍。

這項法律目前已遭槍權團體在聯邦法院挑戰，包括第二修正案基金會(Second Amendment Foundation)及全國步槍協會(NRA)，原告主張相關禁令侵犯憲法第二修正案保障的持槍權。

卡洛郡(Carroll County)槍店Gun Shack/Crosswind老闆布朗(Tim Brown)表示，新規定將增加槍商的通報工作。他說，槍商原本就應迅速通報相關事件，並質疑不斷增加限制是否真能解決槍枝問題。

鄰近的維吉尼亞州今年也大幅修改槍枝法規。自7月1日起，包括私人交易在內的槍械銷售，原則上都必須進行背景調查，但州法及聯邦法律規定的例外情況除外。

在新規上路前，維州槍商曾表示槍枝銷售增加。聯邦調查局(FBI)數據顯示，維州今年5月共進行7萬5376次槍械背景調查，比年初增加約2萬次。不過，銷售及背景調查增加本身，並不能證明是即將實施的新槍法直接造成。

精華 FAQ

  • 持照槍械經銷商若得知營業場所或儲存地點發生涉及槍械、彈藥的竊盜、企圖竊盜、搶劫或入室行竊，必須在24小時內通報州警察廳長。

  • 由聯邦持照業者或執法機關辦理合規回購時，民眾繳回的每一把槍及其所有零組件都必須銷毀；執法機關銷毀前，還要先確認是否涉及刑案或曾失竊。

  • 除特定例外外，馬州將禁止製造、銷售、購買、接收或轉讓法律所定義的「可改裝為機關槍的手槍」，也就是部分可透過轉換裝置較易改裝的半自動手槍。

馬里蘭州 退休 馬州

上一則

槍擊案增加 伊州擬向槍商追討暴力成本

下一則

9/11紀念儀式為罹難者唱名時 曼達尼、歐凱秀談笑惹議

延伸閱讀

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴
加州新法上路 買二手車後悔能退 但要注意這幾點

加州新法上路 買二手車後悔能退 但要注意這幾點
最新槍枝調查：美國人持槍、用槍 比想像中更普遍

最新槍枝調查：美國人持槍、用槍 比想像中更普遍
迷你倉牌照新法生效 漲價須提前60天通知

迷你倉牌照新法生效 漲價須提前60天通知

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗