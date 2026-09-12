槍商須限時通報 馬州新法10月1日上路

馬里蘭州多項槍枝新法將於10月1日生效。(路透)

馬里蘭州 多項槍枝新法將於10月1日生效，包括加強持照槍械經銷商的通報責任、規定符合資格的槍枝回購計畫所收槍械必須銷毀，以及延長部分退休 執法人員的手槍許可證有效期限。另一項針對特定半自動手槍的重大限制，則將於2027年1月1日生效。

根據新法，持照槍械經銷商若得知營業場所或槍械儲存地點發生涉及槍械、彈藥的特定竊盜、企圖竊盜、搶劫或入室行竊案件，必須在24小時內通報馬州 警察廳長(Secretary of State Police)。

此外，若依法必須設置的安全措施遭破壞或失效，槍商也須通報。違反規定者，首次可處最高250元民事罰款，第二次或其後違規最高可罰1000元。

另一項10月1日生效的新法規定，由聯邦持照槍械業者或執法機關辦理符合規定的槍枝回購計畫時，民眾繳回的每一把槍及其所有零組件都必須銷毀。不過，執法機關銷毀槍枝前，必須先確認該槍是否涉及刑事案件，或曾被通報遺失、遭竊。

此外，另一項爭議較大的槍枝管制措施將於2027年1月1日上路。

根據州參議會334號法案(SB 334)，除特定例外情況外，馬州將禁止製造、銷售、購買、接收或轉讓法律所定義的「可改裝為機關槍的手槍」(machine gun convertible pistol)。

新法所指的是部分配有十字形扳機桿(cruciform trigger bar)的半自動手槍，這類槍械可透過加裝手槍轉換裝置，以徒手或一般家用工具較容易地改裝成機關槍。

這項法律目前已遭槍權團體在聯邦法院挑戰，包括第二修正案基金會(Second Amendment Foundation)及全國步槍協會(NRA)，原告主張相關禁令侵犯憲法第二修正案保障的持槍權。

卡洛郡(Carroll County)槍店Gun Shack/Crosswind老闆布朗(Tim Brown)表示，新規定將增加槍商的通報工作。他說，槍商原本就應迅速通報相關事件，並質疑不斷增加限制是否真能解決槍枝問題。

鄰近的維吉尼亞州今年也大幅修改槍枝法規。自7月1日起，包括私人交易在內的槍械銷售，原則上都必須進行背景調查，但州法及聯邦法律規定的例外情況除外。

在新規上路前，維州槍商曾表示槍枝銷售增加。聯邦調查局(FBI)數據顯示，維州今年5月共進行7萬5376次槍械背景調查，比年初增加約2萬次。不過，銷售及背景調查增加本身，並不能證明是即將實施的新槍法直接造成。