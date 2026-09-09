FASCA參加馬州Kentlands 5K 展現活力

FASCA-DC志工聚集參與Kentlands 5K路跑。(主辦方提供)

華府 海外青年文化大使協會(FASCA)志工、青年及家長日前組成「Team Taiwan」，參加馬州 蓋城(Gaithersburg)第33屆Kentlands 5K慈善路跑，與來自各地逾3500名民眾共同參與年度社區公益活動，華府僑教中心主任黃正杰、副主任李佳蓉也應邀響應。

Kentlands 5K是當地重要年度公益活動，除倡導健康生活與運動風氣，也透過路跑募集經費回饋社區。此次由FASCA志工吳沅妮號召，諮詢導師李偉智、唐伯禹到場支持，

青年志工、家長及親友一早共襄盛舉。

「Team Taiwan」身穿醒目的FASCA黃色隊服，以團隊行動展現台裔青年的青春朝氣，並在活動現場傳達支持台灣參與聯合國的理念，吸引當地民眾關注。黃正杰表示，感謝FASCA青年及僑胞積極參與美國主流社會活動。

吳沅妮表示，她與家人已連續3年參加Kentlands 5K，今年更號召FASCA青年組隊參與，讓青年以健康運動迎接新學期，同時投入公益、回饋社區，兼具健康、公益與交流意義。

FASCA-DC「Team Taiwan」黃色隊服於人潮中格外醒目。(主辦方提供)