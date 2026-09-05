川普力推 華府凱旋門9月中動工 反對者批影響歷史景觀線
總統川普力推、備受爭議的華府「凱旋門」(Triumphal Arch)計畫即將動工。美國內政部長柏根(Doug Burgum)3日宣布，這座高達250呎的巨型拱門，將在未來兩周內展開挖掘工程，但政府目前尚未公布確切動工日期。
拱門興建地點在哥倫比亞島(Columbia Island)的Memorial Circle目前閒置圓環位置。落成後，高拱門成為非常突出的視覺元素，改變原本的景觀關係。尤其是林肯紀念堂(Lincoln Memorial)與阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)之間的重要景觀視線。
儘管國家公園管理局(National Park Service)在一份133頁評估報告中指出，這座凱旋門將對華府多處重要歷史景觀造成不利影響，最終仍對該計畫表示支持。
柏根3日在社群平台X發文表示，工程即將進入挖掘階段，並稱這座拱門將成為「偉大的美國建築作品」，用以彰顯阿靈頓國家公墓的歷史與重要性，也應與「世界上最強大的首都」地位相稱。
柏根並在一系列貼文中回顧凱旋門的歷史。他指出，相關構想最早可追溯至1900年，由建築師凱勒(George Keller)提出。這項計畫歷經125年後，如今終於即將付諸實現。
按照目前規畫，這座凱旋門將是一座高聳的白色拱門，頂部並設置鍍金雕塑。柏根表示，這項工程將使華盛頓加入巴黎、羅馬及倫敦等擁有著名凱旋門的世界主要城市行列。他說：「有趣的是，華府是唯一一個沒有拱門的主要西方首都。」
他並稱，在等待125年之後，「這個世界上最強大的首都，將擁有所有凱旋門中最壯觀、最美麗的一座。」
不過這項工程仍面臨外界批評。反對者關注焦點，在於250呎高的巨型建築一旦落成，將改變華府長期形成的歷史景觀與城市視線，尤其可能破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的重要視覺連結。
目前政府公布的時間表僅表示，挖掘工程將在3日宣布後的兩周內展開，亦即最晚約至9月17日前後開始；至於完整建造工程的具體進度及確切開工日，官方尚未進一步公布。
美國內政部長柏根表示，這座高250呎的凱旋門將在3日宣布後的兩周內先展開挖掘工程，但政府目前仍未公布確切開工日期。 拱門預定設在哥倫比亞島Memorial Circle目前閒置圓環位置，完工後將成為突出的視覺地標，並改變華府原有景觀關係與城市視線。 反對者擔心250呎巨型建築會破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的重要視覺連結；柏根則稱它是偉大美國建築，足以彰顯首都地位。
精華 FAQ
美國內政部長柏根表示，這座高250呎的凱旋門將在3日宣布後的兩周內先展開挖掘工程，但政府目前仍未公布確切開工日期。
拱門預定設在哥倫比亞島Memorial Circle目前閒置圓環位置，完工後將成為突出的視覺地標，並改變華府原有景觀關係與城市視線。
反對者擔心250呎巨型建築會破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的重要視覺連結；柏根則稱它是偉大美國建築，足以彰顯首都地位。
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