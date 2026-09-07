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維州阿靈頓郡、華府 並列全美就業最大跌幅

特派員黃惠玲／綜合報導
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美國勞工統計局(BLS)最新公布的數據顯示，川普政府第二任期首年，華府周邊內環地區就業人數普遍下滑，其中維州阿靈頓郡(Arlington County)就業人數減少4.5%，與華府並列全美主要地方政府中最大跌幅。

2026年第一季，阿靈頓就業人數降至17.2萬人；華府則降至71萬5700人。聯邦政府縮編被認為是造成就業下滑的主要因素，並進一步衝擊周邊經濟。

BLS指出，阿靈頓就業減幅最大的是「專業及商業服務業」，減少3563個職位，跌幅5.6%；華府則以政府相關產業降幅最大，減少2萬5704個職位，跌幅達11%。

華府內環其他主要地區就業也全面下降：亞歷山大市(Alexandria)減少2.6%至7.9萬人；費爾法克斯郡(Fairfax County)下降2.1%至62萬2800人；馬州蒙哥馬利郡(Montgomery County)減少4%至44萬700人；喬治王子郡(Prince George's County)下降2.9%至32萬400人。

相較之下，外圍郊區表現較佳。勞登郡(Loudoun County)就業增加2.8%至20萬6100人，威廉王子郡(Prince William County)也增加1%至14萬6400人。

這項季度數據統計各地實際工作人口，與按居住地計算的每月失業率不同。BLS調查全美376個大型郡及維州獨立城市，涵蓋全國近四分之三受失業保險制度保障的就業人口。

2025年3月至2026年3月間，376個受調查地區中僅151個就業增加；全美就業則微增0.1%，達1億5480萬人。

維州整體就業同期下降0.2%，降至略高於410萬人。其他主要地區中，亨利科郡(Henrico)下降0.4%、切斯特菲爾德郡(Chesterfield)下降0.7%、諾福克(Norfolk)下降1%、維吉尼亞海灘(Virginia Beach)則增加0.6%。

分析人士指出，華府地區經濟高度依賴聯邦政府及其相關產業，因此聯邦機構裁員、合約縮減及政府支出調整，對內環地區的衝擊尤其明顯。

相較之下，外圍郊區產業結構較為多元，科技、物流及私人企業比重較高，因而展現較強的就業韌性。若聯邦政府持續縮編，華府都會區不同郡市之間的就業落差可能進一步擴大。

精華 FAQ

  • 維州阿靈頓郡與華府在2026年第一季都出現4.5%的就業下滑，因此並列全美主要地方政府中最大跌幅，反映聯邦機構縮編對首都圈影響特別深。

  • 阿靈頓郡以「專業及商業服務業」跌幅最明顯，減少3563個職位、下降5.6%；華府則是政府相關產業受創最深，減少2萬5704個職位，跌幅達11%。

  • 分析指出，外圍郊區產業結構較多元，科技、物流與私人企業比重較高，不像內環地區高度依賴聯邦政府，因此在政府縮編與支出調整下，仍能維持較穩定的就業成長。

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