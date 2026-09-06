聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴

ICE持續在維州執法，圖為8月10日一名ICE探員在維州Falls Church將槍指向一名試圖駕車衝撞執法人員者。(路透)

維州 限制地方執法機關與聯邦移民 執法合作的新法面臨司法挑戰。聯邦法官日前發布初步禁制令，暫時禁止維州執行部分新法條款，使地方執法機關與聯邦移民及海關執法局(ICE )既有的合作協議得以繼續，案件則將進入後續法律程序。

位於里奇蒙的聯邦地區法院資深法官佩恩(Robert Payne)發布命令，禁止維州對聯邦移民官員、雇員或機構執行相關限制，也不得干預目前依據聯邦移民法第287(g)條建立的合作協議。287(g)計畫允許ICE授權並訓練州及地方執法人員，在特定情況下執行部分聯邦移民執法職責。

維州今年通過的新法原要求現有287(g)協議在9月1日前重新修改，加入約12項限制條件，否則協議將被視為無效。相關規定包括要求事先確認參與行動的聯邦探員身分，限制在學校、宗教場所、法院及投票站等地進行移民執法，並對監控科技使用及進入住家、索取特定資訊等行為設定限制。

不過，佩恩的裁決仍保留一項重要限制：從未參與287(g)計畫的地方政府及執法機構，暫不得與ICE簽署此類合作協議。

美國司法部今年6月起訴維州，主張州政府的新法違憲，干涉聯邦移民執法權限，也破壞ICE與地方政府之間既有的合約關係。佩恩表示，聯邦政府在訴訟中很可能勝訴，理由包括維州法律對既有協議構成「重大損害」，違反憲法合約條款；同時，相關規定也可能直接管制屬於聯邦權限的移民執法工作，涉及憲法最高條款。

維州檢察長瓊斯(Jay Jones)表示，州政府強烈反對裁決，將立即要求暫緩禁制令並提出上訴。他主張，相關法律規範的是地方政府，而非ICE，州議會有權依「狄龍規則」(Dillon's Rule)調整地方政府簽訂合約的權力。

支持限制ICE合作的法律援助正義中心則對既有287(g)協議繼續存在表示憂慮，認為地方警察介入聯邦移民執法可能削弱社區對執法機關的信任。維州移民權益聯盟也對裁決表示失望。

這場法律戰之際，維州及鄰近馬里蘭州的聯邦移民執法正加強。國土安全部表示，ICE在8月1日至14日期間於兩州展開行動，共逮捕1328人。維州州長史潘伯格(Abigail Spanberger)則自上任後採取多項措施，降低州政府與聯邦民事移民執法的合作。