聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴
維州限制地方執法機關與聯邦移民執法合作的新法面臨司法挑戰。聯邦法官日前發布初步禁制令，暫時禁止維州執行部分新法條款，使地方執法機關與聯邦移民及海關執法局(ICE)既有的合作協議得以繼續，案件則將進入後續法律程序。
位於里奇蒙的聯邦地區法院資深法官佩恩(Robert Payne)發布命令，禁止維州對聯邦移民官員、雇員或機構執行相關限制，也不得干預目前依據聯邦移民法第287(g)條建立的合作協議。287(g)計畫允許ICE授權並訓練州及地方執法人員，在特定情況下執行部分聯邦移民執法職責。
維州今年通過的新法原要求現有287(g)協議在9月1日前重新修改，加入約12項限制條件，否則協議將被視為無效。相關規定包括要求事先確認參與行動的聯邦探員身分，限制在學校、宗教場所、法院及投票站等地進行移民執法，並對監控科技使用及進入住家、索取特定資訊等行為設定限制。
不過，佩恩的裁決仍保留一項重要限制：從未參與287(g)計畫的地方政府及執法機構，暫不得與ICE簽署此類合作協議。
美國司法部今年6月起訴維州，主張州政府的新法違憲，干涉聯邦移民執法權限，也破壞ICE與地方政府之間既有的合約關係。佩恩表示，聯邦政府在訴訟中很可能勝訴，理由包括維州法律對既有協議構成「重大損害」，違反憲法合約條款；同時，相關規定也可能直接管制屬於聯邦權限的移民執法工作，涉及憲法最高條款。
維州檢察長瓊斯(Jay Jones)表示，州政府強烈反對裁決，將立即要求暫緩禁制令並提出上訴。他主張，相關法律規範的是地方政府，而非ICE，州議會有權依「狄龍規則」(Dillon's Rule)調整地方政府簽訂合約的權力。
支持限制ICE合作的法律援助正義中心則對既有287(g)協議繼續存在表示憂慮，認為地方警察介入聯邦移民執法可能削弱社區對執法機關的信任。維州移民權益聯盟也對裁決表示失望。
這場法律戰之際，維州及鄰近馬里蘭州的聯邦移民執法正加強。國土安全部表示，ICE在8月1日至14日期間於兩州展開行動，共逮捕1328人。維州州長史潘伯格(Abigail Spanberger)則自上任後採取多項措施，降低州政府與聯邦民事移民執法的合作。
法官先發出初步禁制令，暫時阻止維州執行部分條款，讓既有的287(g)合作協議繼續有效，但案件仍會進入後續訴訟程序。 新法要求在9月1日前修改協議，加入約12項限制，包括事先確認聯邦探員身分、限制在學校等敏感場所執法，以及管制監控科技、入屋與索取資訊等行為。 司法部主張州法干涉聯邦移民權限、破壞合約關係，可能違反憲法；維州則認為州議會有權管制地方政府簽約權限，並將立即尋求暫緩與上訴。
精華 FAQ
法官先發出初步禁制令，暫時阻止維州執行部分條款，讓既有的287(g)合作協議繼續有效，但案件仍會進入後續訴訟程序。
新法要求在9月1日前修改協議，加入約12項限制，包括事先確認聯邦探員身分、限制在學校等敏感場所執法，以及管制監控科技、入屋與索取資訊等行為。
司法部主張州法干涉聯邦移民權限、破壞合約關係，可能違反憲法；維州則認為州議會有權管制地方政府簽約權限，並將立即尋求暫緩與上訴。
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