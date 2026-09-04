國民黨8立委訪美 9/18赴華府與僑胞座談
中國國民黨立法院黨籍立委徐巧芯將率羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳菁徽、葛如鈞等8位立委訪美，首站舊金山，隨後前往華府，並將於18日下午6時30分在馬州蓋城永發海鮮大酒樓舉行「與僑胞面對面交流座談會」。
此次活動由大華府地區13個僑團共同主辦，立委將與僑胞交流台灣政情、民情及選情，並就11月28日地方公職人員選舉及2028年總統、立委選舉交換意見，也將討論海外僑胞關心台灣選舉及返台投票等議題。
主辦單位表示，8位立委訪美時間有限，因此原訂的「歡迎僑宴」改為座談會，希望把時間留給面對面交流，讓僑胞直接了解立委在立法院問政、選區服務及與民眾接觸時面臨的問題。活動將以問答互動為主，讓僑胞提出問題並提供建言。
主辦13個僑團包括華府台聯會、黃埔同學會、華府僑聯、華府榮光會、華府華人工學會、三民主義大同盟、越棉寮華裔協會、中華商會、南投鄉親會及國民黨華府地區4個黨部。籌備會已分組負責活動及維安等工作。
活動現場提供飯盒便當及茶水飲料，費用每人25元、每桌250元。有意參加者可洽王季新(301)787-5437。
由徐巧芯率隊，同行包括羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳菁徽、葛如鈞等8位立委，行程首站先到舊金山，再前往華府與僑界交流。 座談會將聚焦台灣政情、民情與選情，也會針對11月28日地方公職人員選舉，以及2028年總統、立委選舉交換意見，並討論海外僑胞關心的返台投票問題。 因8位立委訪美時間有限，原訂歡迎僑宴改為座談會，以便保留更多面對面交流時間；現場採問答互動，並提供便當、茶水，費用每人25元、每桌250元。
精華 FAQ
由徐巧芯率隊，同行包括羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳菁徽、葛如鈞等8位立委，行程首站先到舊金山，再前往華府與僑界交流。
座談會將聚焦台灣政情、民情與選情，也會針對11月28日地方公職人員選舉，以及2028年總統、立委選舉交換意見，並討論海外僑胞關心的返台投票問題。
因8位立委訪美時間有限，原訂歡迎僑宴改為座談會，以便保留更多面對面交流時間；現場採問答互動，並提供便當、茶水，費用每人25元、每桌250元。
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