國民黨8立委訪美 9/18赴華府與僑胞座談

8位國民黨立委訪華府期間，將出席「與僑胞面對面交流座談會」，圖為籌備會出席者。(記者王志榮／攝影)

中國國民黨 立法院黨籍立委徐巧芯將率羅智強 、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳菁徽、葛如鈞等8位立委訪美，首站舊金山，隨後前往華府 ，並將於18日下午6時30分在馬州蓋城永發海鮮大酒樓舉行「與僑胞面對面交流座談會」。

此次活動由大華府地區13個僑團共同主辦，立委將與僑胞交流台灣政情、民情及選情，並就11月28日地方公職人員選舉及2028年總統、立委選舉交換意見，也將討論海外僑胞關心台灣選舉及返台投票等議題。

主辦單位表示，8位立委訪美時間有限，因此原訂的「歡迎僑宴」改為座談會，希望把時間留給面對面交流，讓僑胞直接了解立委在立法院問政、選區服務及與民眾接觸時面臨的問題。活動將以問答互動為主，讓僑胞提出問題並提供建言。

主辦13個僑團包括華府台聯會、黃埔同學會、華府僑聯、華府榮光會、華府華人工學會、三民主義大同盟、越棉寮華裔協會、中華商會、南投鄉親會及國民黨華府地區4個黨部。籌備會已分組負責活動及維安等工作。

活動現場提供飯盒便當及茶水飲料，費用每人25元、每桌250元。有意參加者可洽王季新(301)787-5437。