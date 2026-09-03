華府民俗文化種子教師研習 學做「紅龜粿」受歡迎

芝加哥 今年9月一開局就迎來異常炎熱天氣，9月1日最高氣溫達到95度（約攝氏35度），創下逾40年來9月開月最熱紀錄。

根據WGN氣象中心報導，芝加哥地區今年8月並未出現特別極端的高溫，芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）8月最高官方氣溫僅達87度，分別出現在8月7日及8月31日。

不過，炎熱的夏季天氣在9月到來之際強勢回歸。周二（1日）歐海爾機場及中途國際機場（Midway International Airport）的官方最高氣溫均達95度（約攝氏35度）。

這是芝加哥42年來最炎熱的9月開局。上一次9月首日出現相同或更高氣溫，是1984年，當年最高氣溫達96度（約攝氏36度）。

此外，芝加哥上一次在9月任何一天出現95度高溫，已是近10年前的事。2017年9月23日，芝加哥最高氣溫曾達95度。

高溫加上偏高的濕度，使部分地區的體感溫度（heat index）一度飆升至112度（約攝氏44度），炎熱程度遠超實際氣溫。

氣象單位表示，芝加哥地區的高溫天氣仍將持續，高溫警報（Heat Advisory）目前發布至周三（2日）晚間9時，民眾應注意防曬、補充水分，並避免在高溫時段長時間進行戶外活動。