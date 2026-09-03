我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

華府民俗文化種子教師研習 學做「紅龜粿」受歡迎

記者王志榮／華府報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

芝加哥今年9月一開局就迎來異常炎熱天氣，9月1日最高氣溫達到95度（約攝氏35度），創下逾40年來9月開月最熱紀錄。

根據WGN氣象中心報導，芝加哥地區今年8月並未出現特別極端的高溫，芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）8月最高官方氣溫僅達87度，分別出現在8月7日及8月31日。

不過，炎熱的夏季天氣在9月到來之際強勢回歸。周二（1日）歐海爾機場及中途國際機場（Midway International Airport）的官方最高氣溫均達95度（約攝氏35度）。

這是芝加哥42年來最炎熱的9月開局。上一次9月首日出現相同或更高氣溫，是1984年，當年最高氣溫達96度（約攝氏36度）。

此外，芝加哥上一次在9月任何一天出現95度高溫，已是近10年前的事。2017年9月23日，芝加哥最高氣溫曾達95度。

高溫加上偏高的濕度，使部分地區的體感溫度（heat index）一度飆升至112度（約攝氏44度），炎熱程度遠超實際氣溫。

氣象單位表示，芝加哥地區的高溫天氣仍將持續，高溫警報（Heat Advisory）目前發布至周三（2日）晚間9時，民眾應注意防曬、補充水分，並避免在高溫時段長時間進行戶外活動。

精華 FAQ

  • 因為當天芝加哥最高氣溫達95度，創下42年來9月開月最熱紀錄。這次高溫也顯示夏季熱浪在9月初強勢回歸，氣象單位特別提醒民眾注意防暑。

  • 由於高溫又伴隨偏高濕度，部分地區的體感溫度一度升至112度，遠超過實際氣溫。這代表人體感受更悶熱，戶外活動的中暑風險也明顯增加。

  • 氣象單位表示，高溫天氣仍將持續，Heat Advisory已發布至9月2日晚間9時。民眾應注意防曬、補充水分，並避免在高溫時段長時間進行戶外活動。

芝加哥 華府

上一則

明尼阿波利斯市槍擊釀3死 目擊者：有人渾身是血被抬出來

下一則

川普頭像1元硬幣開賣 市面開始流通

延伸閱讀

體感溫度破百 熱浪再襲芝城、華府 周末才有望降溫

體感溫度破百 熱浪再襲芝城、華府 周末才有望降溫
南加高溫再持續一周 局部達110度 恐延燒至9月

南加高溫再持續一周 局部達110度 恐延燒至9月
比撒哈拉沙漠熱 「熱穹」籠罩南部12州恐持續一周

比撒哈拉沙漠熱 「熱穹」籠罩南部12州恐持續一周
巴黎高溫難耐 獅子、長頸鹿也要納涼 飼主替寵物消暑

巴黎高溫難耐 獅子、長頸鹿也要納涼 飼主替寵物消暑

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上