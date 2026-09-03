華府民俗文化種子教師研習 學做「紅龜粿」受歡迎

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芝加哥今年9月一開局就迎來異常炎熱天氣，9月1日最高氣溫達到95度（約攝氏35度），創下逾40年來9月開月最熱紀錄。
根據WGN氣象中心報導，芝加哥地區今年8月並未出現特別極端的高溫，芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）8月最高官方氣溫僅達87度，分別出現在8月7日及8月31日。
不過，炎熱的夏季天氣在9月到來之際強勢回歸。周二（1日）歐海爾機場及中途國際機場（Midway International Airport）的官方最高氣溫均達95度（約攝氏35度）。
這是芝加哥42年來最炎熱的9月開局。上一次9月首日出現相同或更高氣溫，是1984年，當年最高氣溫達96度（約攝氏36度）。
此外，芝加哥上一次在9月任何一天出現95度高溫，已是近10年前的事。2017年9月23日，芝加哥最高氣溫曾達95度。
高溫加上偏高的濕度，使部分地區的體感溫度（heat index）一度飆升至112度（約攝氏44度），炎熱程度遠超實際氣溫。
氣象單位表示，芝加哥地區的高溫天氣仍將持續，高溫警報（Heat Advisory）目前發布至周三（2日）晚間9時，民眾應注意防曬、補充水分，並避免在高溫時段長時間進行戶外活動。
因為當天芝加哥最高氣溫達95度，創下42年來9月開月最熱紀錄。這次高溫也顯示夏季熱浪在9月初強勢回歸，氣象單位特別提醒民眾注意防暑。 由於高溫又伴隨偏高濕度，部分地區的體感溫度一度升至112度，遠超過實際氣溫。這代表人體感受更悶熱，戶外活動的中暑風險也明顯增加。 氣象單位表示，高溫天氣仍將持續，Heat Advisory已發布至9月2日晚間9時。民眾應注意防曬、補充水分，並避免在高溫時段長時間進行戶外活動。
精華 FAQ
因為當天芝加哥最高氣溫達95度，創下42年來9月開月最熱紀錄。這次高溫也顯示夏季熱浪在9月初強勢回歸，氣象單位特別提醒民眾注意防暑。
由於高溫又伴隨偏高濕度，部分地區的體感溫度一度升至112度，遠超過實際氣溫。這代表人體感受更悶熱，戶外活動的中暑風險也明顯增加。
氣象單位表示，高溫天氣仍將持續，Heat Advisory已發布至9月2日晚間9時。民眾應注意防曬、補充水分，並避免在高溫時段長時間進行戶外活動。
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