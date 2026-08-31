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蟲蟲危機… 黃楊木蛾蔓延 馬州8郡列檢疫區

特派員黃惠玲／綜合報導
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黃楊絹野螟可能在短時間內殺死黃楊木。(美國農業局官網)
黃楊絹野螟可能在短時間內殺死黃楊木。(美國農業局官網)

一種可能在短時間內殺死黃楊木(boxwood)的外來害蟲「黃楊木蛾」(Box Tree Moth)持續在華府地區蔓延，馬里蘭州東岸近期再有四郡確認或納入檢疫範圍，使當地已有約6至8個郡受到管制。專家警告，這種害蟲擴散速度快，即使不在檢疫區的居民，也不能掉以輕心。

美國農業部動植物衛生檢驗局(USDA APHIS)也發出警告，指外來入侵害蟲「黃楊木蛾」正威脅全美植物生態。若不加以控制，該害蟲將對黃楊屬(Buxus species)植物造成嚴重破壞，甚至導致植物死亡。

農業部指出，黃楊木蛾的幼蟲食量驚人，嚴重啃食時可使寄主植物的葉片被吃光。當葉片耗盡後，幼蟲會進一步咬食樹皮，最終導致植物枯死。

黃楊木是美國許多景觀環境中極為常見且受歡迎的觀賞性常綠灌木。專家呼籲民眾與園藝業者提高警覺，密切留意植物狀況以防範蟲害擴散。

馬州農業官員確認，黃楊木蛾已在Caroline、Cecil及Queen Anne's等郡發現，這些地區均進入檢疫範圍；Kent郡則因鄰近受感染地區及德拉瓦州，也被納入檢疫。

此前，Allegany、Frederick、Garrett及Washington等郡已實施檢疫。維吉尼亞州去年12月也針對Clarke、Frederick兩郡及Winchester市宣布檢疫措施。

馬里蘭大學榮譽退休昆蟲學教授、被稱為「蟲蟲專家」(Bug Guy)的Mike Raupp表示，目前的檢疫範圍令人擔憂，顯示黃楊木蛾可能正在迅速擴散，同時也反映出當局對害蟲分布的偵測能力有所提升。

Raupp指出，這種害蟲可能在非常短的時間內將黃楊木殺死。他說，有些居民一個月前發現植物疑似受到感染，幾周後再查看時，整株已經死亡。

Raupp建議民眾經常檢查黃楊木，尤其注意樹冠是否出現褐化。如果發現異常，應進一步查看枝葉間是否有絲狀網絲，以及是否存在身體呈深綠色、帶黑黃條紋的毛毛蟲，這些都是黃楊木蛾可能出現的跡象。

農業官員：植株若無法挽救 應雙層裝袋丟垃圾桶

目前對尚未感染的黃楊木並沒有預防性處理方法，因此及早發現是控制疫情的關鍵。如果感染程度較輕，可使用針對毛毛蟲的殺蟲劑，包括蘇力菌(Bt，Bacillus thuringiensis)進行處理；若感染嚴重，則可能必須移除並銷毀植株，以防止害蟲繼續擴散。

馬里蘭州農業官員建議，若植株已無法挽救，移除後應雙層裝袋並丟入垃圾桶，不要將植物殘骸運往其他地方。

精華 FAQ

  • 馬州東岸的Caroline、Cecil、Queen Anne's已確認納入檢疫，Kent郡也因鄰近感染區與德拉瓦州而被列管；另有Allegany、Frederick、Garrett、Washington等郡先前已實施檢疫。

  • 因為其幼蟲食量很大，會先大量啃食葉片，葉片被吃光後再咬食樹皮，讓植株失去生長能力，嚴重時可在幾周內枯死。

  • 應先觀察樹冠是否褐化，再查看枝葉間有無絲狀網絲與深綠、黑黃條紋毛毛蟲；輕微感染可用Bt等殺蟲劑，嚴重時則需移除並雙層裝袋丟棄。

馬州 馬里蘭州 華府

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