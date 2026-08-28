我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／出發，4天3夜66號公路懷舊之旅

孫宇晨發文「關燈」宣布休戰 喊話景甜送祝福

大華府海外青年文化大使新生培訓 圓滿落幕

記者王志榮／華府報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
僑青專題講座聚焦臺裔美國人的身分認同、文化傳承及職涯發展主體交流分享。(主辦方提...
僑青專題講座聚焦臺裔美國人的身分認同、文化傳承及職涯發展主體交流分享。(主辦方提供)

華府地區「2026年海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」日前在華府華僑文教服務中心圓滿落幕，共有37位學員參訓。課程涵蓋團體動力、專案領導、團隊凝聚、舞蹈及文化體驗等，由諮詢導師侯立宸及Senior FASCA團隊籌辦。

華府文教中心主任黃正杰表示，FASCA 以「服務、文化、領導、傳承」為核心，期許學員培育領導力與服務熱忱，成為台美文化橋樑。今年文化培訓以「台灣美食辦桌」為主軸，學員透過闖關與發揮創意設計辦桌菜單。

講座則邀請Senior FASCA楊敬忱及台美菁英協會華府分會(TAP-DC)會長 Andrew Chen 等5位台裔青年分享身分認同與職涯經驗。此外，課程安排學員以台灣節慶與夜市為題進行專案企劃，並透過廟會情境與「大使之舞」深化對傳統及現代文化的認識。

多位僑務委員參加活動。(主辦方提供)
多位僑務委員參加活動。(主辦方提供)

結業典禮邀請僑務委員白越珠、劉耀聰、曾俊明、簡明子及家長等約百人出席。學員演出「大使之舞」與「Team Taiwan」應援舞，展示辦桌創意成果。黃正杰與僑務委員共同頒發結業證書，勉勵學員持續運用所學進行社區服務與文化推廣，展現海外青年的行動力。

華府地區2026年海外青年文化大使新生培訓團體照。(主辦方提供)
華府地區2026年海外青年文化大使新生培訓團體照。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 此次「2026年海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」在華府華僑文教服務中心舉行，共有37位學員參訓，並在課程與結業典禮中展現學習成果。

  • 課程涵蓋團體動力、專案領導、團隊凝聚、舞蹈及文化體驗，並以「台灣美食辦桌」為主軸，讓學員透過闖關、設計菜單與情境活動理解台灣文化。

  • 結業典禮邀請多位僑務委員與家長出席，學員演出「大使之舞」及「Team Taiwan」應援舞，並獲頒結業證書，期許未來持續投入社區服務與文化推廣。

華府

上一則

南加大、UCLA紛開AI新學程 專家：人文教育更顯重要

下一則

中國孤兒被領養 截肢華裔青年上大學前駕駛ATV不幸身亡

延伸閱讀

新州普林斯頓FASCA培訓結業 53名台裔青少年展現成果

新州普林斯頓FASCA培訓結業 53名台裔青少年展現成果
FASCA學員訪聯合國 認識台灣政經地位

FASCA學員訪聯合國 認識台灣政經地位
第51屆美東華人學術聯誼會年會 圓滿成功

第51屆美東華人學術聯誼會年會 圓滿成功
生活充實俱樂部講座百人出席 聚焦僑務與防詐

生活充實俱樂部講座百人出席 聚焦僑務與防詐

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普和哈普（Natalie Harp）。（路透）

「你是我生命中最重要的人」哈普寫給川普的親密信曝光

2026-08-21 14:26
川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包