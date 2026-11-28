俄州擬禁無證客開車 駕照限英考 2法案進委員會審議
俄亥俄州眾議會審議兩項限制移民駕駛權利法案，一案禁無證非州居民開車，另一案取消非英語駕照考試選項，支持者稱為安全，反對者批評歧視。
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俄亥俄州眾議會審議兩項限制移民駕駛權利法案，一案禁無證非州居民開車，另一案取消非英語駕照考試選項，支持者稱為安全，反對者批評歧視。
俄亥俄州眾議會日前針對兩項限制移民駕駛權利的法案舉行首次聽證會，其中一項擬禁止在美非法居留的非俄州居民在該州駕車，違者將面臨一級輕罪指控，並遭通報聯邦移民及海關執法局(ICE)；另一項則擬取消包括中文在內的非英語駕照考試選項，並已排定12月1日舉行第二次聽證會。截至27日，兩項法案均尚未通過。
根據新聞網站The Center Square報導及俄州議會官方資料，共和黨州眾議員柏德(Adam Bird)3月3日提出第722號法案(HB 722)，擬禁止在美非法居留的非俄州居民在該州駕車，即使持有其他州核發的有效駕照也不例外。
根據俄州立法服務委員會11月15日公布的法案分析，違規者將面臨一級輕罪(first-degree misdemeanor)指控，執法人員須將相關罰單或傳票副本送交ICE。若涉及交通事故，俄州檢察長須在特定情況下對核發駕照的州政府提起訴訟。
共和黨州眾議員施密特(Jean Schmidt)3月11日提出的第753號法案(HB 753)，則要求駕照考試一律使用英語，並限制使用翻譯人員、字典及電子翻譯設備，依法提供的身心障礙者必要協助除外。
俄州眾議會交通委員會17日也將修正案列入議程，內容涉及要求駕照知識考試須親自到場，以及禁止考試期間使用無線通訊電子設備。委員會將於12月1日再次舉行聽證會。
以強硬移民執法立場聞名的巴特勒郡(Butler County)警長瓊斯(Richard K. Jones)支持兩項法案，指非法入境且無法閱讀道路標誌的人不應取得駕照，當地曾發生涉及無駕照、無保險的無證移民駕駛的交通事故，造成人員傷亡。
瓊斯所屬警局已與ICE簽署287(g)合作協議，他表示，該郡監獄已收押過400名移民拘留者。
俄亥俄移民聯盟(Ohio Immigrant Alliance)則強烈反對兩項法案。執行主任特拉蒙特(Lynn Tramonte)表示，相關措施可能懲罰持有合法駕照的移民，且辨識道路標誌、理解交通法規，與能否以書面英語完成整套駕照考試是兩回事。
俄州現行法律規定，非美國公民申請駕照時，須提供在美合法居留證明。
法律援助組織督導律師邦迪(Rebecca Bundy)指出，移民是否合法居留涉及複雜的法律問題，取得簽證可能耗時三年至10多年，若因此對移民施加限制，具有高度歧視性。她也指出，非公民違反交通法規的比率並不高於美國公民。
一案禁止在美非法居留的非俄州居民在州內駕車，違者可被控一級輕罪並通報ICE；另一案則要求駕照考試一律使用英語，限制翻譯與電子輔助。 兩案都已在俄州眾議會交通委員會舉行首次聽證會，但截至27日尚未通過；其中駕照英語考試法案已排定12月1日再度舉行聽證。 支持者認為，無法閱讀道路標誌的無證移民不該取得駕照；反對者則指法案可能誤傷合法移民，且語言能力與是否能安全駕駛並非同一件事。
精華 FAQ
一案禁止在美非法居留的非俄州居民在州內駕車，違者可被控一級輕罪並通報ICE；另一案則要求駕照考試一律使用英語，限制翻譯與電子輔助。
兩案都已在俄州眾議會交通委員會舉行首次聽證會，但截至27日尚未通過；其中駕照英語考試法案已排定12月1日再度舉行聽證。
支持者認為，無法閱讀道路標誌的無證移民不該取得駕照；反對者則指法案可能誤傷合法移民，且語言能力與是否能安全駕駛並非同一件事。
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