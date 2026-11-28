俄亥俄州眾議會正審議法案，擬取消包括中文在內的非英語駕照考試選項。(俄州俄亥俄州機動車輛管理局(BMV)官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 俄亥俄州眾議會審議兩項限制移民駕駛權利法案，一案禁無證非州居民開車，另一案取消非英語駕照考試選項，支持者稱為安全，反對者批評歧視。

俄亥俄州 眾議會日前針對兩項限制移民駕駛權利的法案舉行首次聽證會，其中一項擬禁止在美非法居留的非俄州居民在該州駕車，違者將面臨一級輕罪指控，並遭通報聯邦移民及海關執法局(ICE )；另一項則擬取消包括中文在內的非英語駕照考試選項，並已排定12月1日舉行第二次聽證會。截至27日，兩項法案均尚未通過。

根據新聞網站The Center Square報導及俄州議會官方資料，共和黨州眾議員柏德(Adam Bird)3月3日提出第722號法案(HB 722)，擬禁止在美非法居留的非俄州居民在該州駕車，即使持有其他州核發的有效駕照也不例外。

根據俄州立法服務委員會11月15日公布的法案分析，違規者將面臨一級輕罪(first-degree misdemeanor)指控，執法人員須將相關罰單或傳票副本送交ICE。若涉及交通事故，俄州檢察長須在特定情況下對核發駕照的州政府提起訴訟。

共和黨州眾議員施密特(Jean Schmidt)3月11日提出的第753號法案(HB 753)，則要求駕照考試一律使用英語，並限制使用翻譯人員、字典及電子翻譯設備，依法提供的身心障礙者必要協助除外。

俄州眾議會交通委員會17日也將修正案列入議程，內容涉及要求駕照知識考試須親自到場，以及禁止考試期間使用無線通訊電子設備。委員會將於12月1日再次舉行聽證會。

以強硬移民執法立場聞名的巴特勒郡(Butler County)警長瓊斯(Richard K. Jones)支持兩項法案，指非法入境且無法閱讀道路標誌的人不應取得駕照，當地曾發生涉及無駕照、無保險的無證移民駕駛的交通事故，造成人員傷亡。

瓊斯所屬警局已與ICE簽署287(g)合作協議，他表示，該郡監獄已收押過400名移民拘留者。

俄亥俄移民聯盟(Ohio Immigrant Alliance)則強烈反對兩項法案。執行主任特拉蒙特(Lynn Tramonte)表示，相關措施可能懲罰持有合法駕照的移民，且辨識道路標誌、理解交通法規，與能否以書面英語完成整套駕照考試是兩回事。

俄州現行法律規定，非美國公民申請駕照時，須提供在美合法居留證明。

法律援助組織督導律師邦迪(Rebecca Bundy)指出，移民是否合法居留涉及複雜的法律問題，取得簽證可能耗時三年至10多年，若因此對移民施加限制，具有高度歧視性。她也指出，非公民違反交通法規的比率並不高於美國公民。