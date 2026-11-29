伊利諾州商務委員會大幅調降Peoples Gas提出的調漲金額。(Peoples Gas )

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州商務委員會大幅削減芝加哥兩家天然氣公司漲價申請，主因是老舊管線汰換與成本爭議，近90萬用戶因此暫免承受原先預期的電價壓力。

在全美能源價格上漲、民眾生活成本持續增加之際，伊利諾州商務委員會(Illinois Commerce Commission，ICC)日前裁定，大幅削減芝加哥天然氣 公司Peoples Gas提出的漲價申請，原本高達1億4400萬元的調漲金額，最終僅獲准4030萬元，削減幅度約72%，使芝加哥近90萬天然氣用戶免於承受原先預期的漲價幅度。

伊州 商務委員會同時削減服務芝加哥北郊約16萬6000名用戶的天然氣公司North Shore Gas漲價申請，該公司原要求調漲870萬元，最終僅獲准190萬元，削減幅度約78%。兩家天然氣公司的漲價申請合計遭刪減逾1億1000萬元。

Peoples Gas今年1月最初提出2億200萬元的漲價申請，在消費者團體及伊州檢察長辦公室反對下，7月將申請金額降至1億4400萬元。10月間，行政法官又建議進一步削減至約6600萬元，最終核准金額僅為最初申請額的兩成。

若漲價申請全數獲准，一般家庭每月天然氣帳單原估將增加7至8元。Peoples Gas表示，仍在評估最新裁決對用戶帳單的實際影響，調漲後的費率最快將於12月反映在帳單上。

此次漲價爭議主要涉及芝加哥老舊天然氣管線汰換計畫。監管機構此前要求Peoples Gas在2035年前淘汰逾1000哩老舊鐵製管線，但公司採用的施工方式及成本屢遭質疑。監管機構指出，全面更換並非處理老舊管線的唯一方式，業者應評估其他可行方案。

Peoples Gas則對裁決表示失望，指其中涉及2500萬元的日常安全維護經費遭刪減。伊州商務委員會將於明年3月透過安全監督報告重新評估管線汰換計畫的進度。

伊州公用事業消費者委員會(Citizens Utility Board，CUB)指出，Peoples Gas於2023年已獲准調漲3億600萬元，創下伊州天然氣公司漲價紀錄。

根據業者提交的資料，截至今年10月，芝加哥有14萬4499名天然氣用戶拖欠帳單超過30天，欠款總額達7180萬元。消費者團體表示，儘管此次漲價幅度遭大幅削減，但對已無力負擔天然氣費的家庭而言，寒冬來臨前再度漲價，仍將加重經濟負擔。

CUB提醒，無力支付暖氣費的家庭，可致電低收入家庭能源補助計畫(LIHEAP)，電話為(833)711-0374。