中國走線客李強(化名)佩戴電子腳鐐已逾兩年，為避免引來旁人異樣眼光，如今除了在家，出門一律穿長褲遮掩腳鐐。(本報檔案照片)

AI摘要 文章摘要整理： 美國在川普政府推動下大幅擴張移民電子監控，逾5萬3000名非公民被裝上腳鐐，華人走線客與拉美庇護申請人都感受到長期壓力。

自從被美國移民 當局戴上電子腳鐐後，除了在家裡，中國走線 客李強(化名)出門幾乎不再穿短褲，以免腳上的監控裝置引來旁人異樣眼光。原以為只需佩戴一年左右的電子腳鐐，兩年多來始終未能摘除。他近日告訴本報記者，認識的一些同為走線來美的朋友，原本僅須透過手機應用程式接受監控，最近前往移民單位定期報到時，也陸續被改為佩戴電子腳鐐。

李強及友人的遭遇，反映川普政府加強移民電子監控的趨勢。今年全美已有逾5萬3000名非公民被裝上電子腳鐐，人數較2024年增至三倍以上，其中移民及海關執法局(ICE)芝加哥辦事處轄區近3800人，增幅近四成。

李強因在中國工廠遭裁員失業，歷經七個多月、輾轉多國，終於在2024年10月11日越過美墨邊境。他隨後被帶往聖地牙哥完成移民登記，戴上電子腳鐐後獲釋，並前往芝加哥生活。

李強當時被告知，最快2025年便有機會解除電子腳鐐，然而兩年多來，儘管已多次依規定報到，腳鐐仍未摘除。更讓他意外的是，部分原本只須透過手機程式進行定位及報到的走線客，如今也被加強監控，改為佩戴GPS電子腳鐐。

電子腳鐐計畫20多年前設立，旨在監控獲釋但仍面臨遣返程序的移民，使用方式包括手機應用程式、電子手環及GPS電子腳鐐等。不過，川普政府去年發布內部指令，要求移民執法人員「盡可能」為非公民裝上電子腳鐐，此後佩戴人數明顯攀升，監控時間也逐漸延長。

今年以來，全美已有逾5萬3000名非公民透過國土安全部「替代拘留計畫」(Alternatives to Detention，ATD)被裝上電子腳鐐，人數較2024年增至三倍以上。其中，ICE芝加哥辦事處今年已為近3800名非公民裝上電子腳鐐，較2024年增加近40%。該辦事處管轄伊利諾州、印第安納州、威斯康辛州、密蘇里州、肯塔基州及堪薩斯州。

人權倡議組織Amica Center for Human Rights資深律師霍吉斯(Lauren Hodges)表示，該組織已對川普政府提起訴訟，指控當局在未提出充分理由的情況下，要求非公民佩戴腳踝或手腕監控裝置，造成部分移民出現高血壓、焦慮及憂鬱等健康問題。

國土安全部則透過書面聲明表示，電子監控對確保移民遵守釋放條件及定期報到至關重要，即使沒有犯罪紀錄或被認定無潛逃風險的移民，也可能被要求佩戴監控裝置，因為這是確保其遵守移民程序最具成本效益的方式。

聯邦政府用於這項監控技術的支出，從2022年每天約2萬5500元，攀升至今年每天逾14萬5000元，達原來的近5.7倍。

電子腳鐐帶來的心理壓力，也並非華人 移民獨有。芝加哥北區一名來自瓜地馬拉的庇護申請人莉茲(Liz)，今年8月與丈夫及15歲女兒接獲移民報到通知，丈夫當場遭拘留，她則被戴上電子腳鐐後與女兒一同獲釋，夫妻兩人均無犯罪紀錄。

與李強一樣，莉茲也因電子腳鐐改變了穿衣習慣。過去喜歡穿裙子上教堂的她，如今只能選擇能遮住腳鐐的長裙，以避免旁人注視。她表示，佩戴電子腳鐐不僅讓她感到羞辱，也使她始終無法擺脫遭拘留的恐懼。