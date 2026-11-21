美亞執行主任劉紅(左)提醒無力負擔保費的華人，該協會可協助轉介其他醫療資源，右為健保顧問王郁雅。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 2027年度歐記健保補貼調整後，未持綠卡的華人長者與新移民保費大幅上升，部分人從每月幾元暴增到上千元，迫使民眾重新評估是否續保。

一名66歲、尚未取得綠卡 的華人長者，過去購買可負擔健保 (ACA，俗稱歐記健保 )可獲得政府保費補貼，但在2027年度健保開放投保後，因無綠卡導致補貼金額歸零，月保費直衝近1240元，很擔心身體健康卻無力承擔保費的他，陷入是否繼續投保的兩難。

美亞健康協會指出，新年度歐記健保對年長華人移民衝擊最大，部分民眾因保費從過去每月幾元、幾十元暴增至近千元甚至超過千元，不得不重新考慮醫保選擇。

2027年歐記健保開放登記以來，提供諮詢服務的美亞健康協會湧入大批民眾尋求協助，其中還未拿到綠卡的合法居留華人長輩，是聯邦取消保費補助被影響首當其衝的族群。

無綠卡、具合法居留長輩 首當其衝

美亞表示，一家三口的家庭，在具合法居留身分但仍在等待綠卡審核期間，月保費約1000多元，這也凸顯65歲以上、尚未符合聯邦紅藍卡(Medicare)資格的新移民，受到的影響尤其明顯。有些人仍在等待移民程序，雖持有工作許可，卻因補貼資格改變，面臨每月超過1000元的保費。

相較之下，另兩名70多歲、持綠卡的華人長者夫婦，兩人所選健保計畫原始月費約2700元，但兩人可獲得政府補貼，扣除後兩夫妻實際保費幾近零。

不僅長者受到影響，其他年齡層也出現放棄投保的情況。一名60歲華人女性，過去扣除政府補貼後，每月只須支付幾元保費，今年卻看到900多至1000多元的報價，表示要重新考慮是否有其他選擇。另有一名20至30多歲的民眾，得知每月保費從2元增至300多元後，也做出類似決定。

美亞表示，有些華人已習慣疫情期間政府提供較高補貼、每月只須支付1元或2元的低廉保費，如今額外補貼不再適用，面對數百元的月費，一時難以接受。

不過，也並非所有失去補貼的民眾都考慮不再投保。美亞協會的個案中，有人願意每月支付500多元，也有一名民眾接受700多元的保費；但當月費達到1100元、1200元，尤其是對已退休或收入有限的長者而言，負擔相當沉重。

除保費 也應比較自付額、看診費

美亞提醒，民眾選擇健保計畫時，除了每月保費，也須比較自付額(deductible)、看診費用及處方藥支出。家庭醫師門診每次50元、專科醫師125元、抽血65元、X光檢查150元，即使某些方案的自付額較低，其他醫療服務費用仍可能較高。以她一保險計畫為例，家庭醫師門診每次50元、專科醫師125元、抽血65元、X光檢查150元，不同方案的自付額及醫療服務費用各有差異，因此民眾應依照自身健康需求、常用醫療服務及經濟能力，選擇適合的計畫。

面對保費大幅增加，部分民眾選擇觀望，希望未來政策有所調整。美亞表示，今年須在12月15日前完成投保，才能讓新保單於隔年1月1日生效，若未即時投保，除非符合特別投保期(Special Enrollment Period)資格，例如符合規定的搬家、婚姻或移民身分變動等情況，否則不能隨時自由加入。

對於確實無力負擔保費的華人，美亞健康協會執行主任劉紅表示，該協會可協助轉介其他醫療資源，包括庫克郡(Cook County)提供的醫療服務，以及協會定期舉辦的疫苗接種、預防性健康檢查等，讓沒有醫療保險的民眾仍有機會取得基本醫療協助。