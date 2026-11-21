AI摘要 文章摘要整理： 聯邦健保補助消失後，一對未取得綠卡的華人夫婦保費飆升至每月2300多元，改投保每月320元的私人定額給付險以減輕負擔，但保障明顯不足。

聯邦健保 補助政策變動，讓部分尚未取得綠卡的移民家庭面臨沉重的醫療保險 負擔。一對40多歲、尚未取得綠卡的夫婦，今年失去聯邦健保保費補助後，兩人每月保費超過2300元，一年保費高達2萬7600多元。遠超單薪家庭負擔，夫婦最後決定轉向價格較低的私人醫療保險，目前考慮的方案每月保費320元，但保障內容與傳統醫療保險有明顯差異。

這對夫婦原本透過政府健保市場購買醫療保險，但今年已無法取得聯邦保費補助，導致每月保費大幅增加。面對高昂費用，兩人不得不尋求其他選擇，最後找到一款名為Select 2000的私人醫療保險，夫妻兩人合計每月保費320元，較原本的保費減少近2000元，一年可節省超過2萬3000元。

然而，這款保險並非一般涵蓋完整醫療服務的健康保險，而是定額給付型醫療保險(Fixed Indemnity Insurance)，由聯合健保(UnitedHealthcare)旗下Golden Rule Insurance Company承保，屬於Health ProtectorGuard系列產品。

根據保險公司提供的保障內容，Select 2000方案在投保第一年，符合條件的住院每天給付2000元，加護病房每天給付2000元，急診每天給付300元、最多三天，救護車運送每次給付1000元。門診檢驗每次給付30元，MRI、PET或CT等影像檢查每次給付400元。

癌症治療方面，口服化療每月給付1000元，最多三個月；非口服化療、放射治療及免疫治療每天給付1000元，最多40天，但是否符合給付資格仍須依保單條款認定。

這類保險最大的問題，在於保險公司只按照事先約定的金額給付，而非依照實際醫療費用負擔一定比例。舉例來說，如果急診帳單達5000元，保險公司僅就急診項目給付300元，剩餘4700元仍可能由病患自行負擔。

此外，保單對住院、檢查及部分治療項目設有給付次數或天數上限，也可能限制既有疾病的保障。對於需要長期治療、重大手術或癌症醫療的家庭而言，即使每月保費相對便宜，仍可能面臨龐大的自付醫療費用。

這對夫婦的處境凸顯，當聯邦健保補助不再適用時，部分移民家庭可能被迫在高額保費與有限醫療保障之間做出選擇。對經濟能力有限的家庭而言，每月320元的保險雖然暫時減輕保費壓力，卻不代表真正解決了醫療保障問題。