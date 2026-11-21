自歐記健保新年度開放選購以來，提供諮詢服務的美亞健康協會，每天湧入不少民眾尋求協助。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美國2027年健保保費續漲，補助縮減下民眾更難負擔，專家提醒應同時比較保費、自付額、醫療網絡與藥費，才能避免看似便宜、實際更貴。

隨著美國健保保費 持續上漲，民眾在選擇2027年醫療保險時，可能面臨更沉重的財務壓力。專家提醒，挑選健保計畫不能只比較每月保費，還應仔細檢視自付額、共同負擔、醫療網絡及處方藥保障，以免省下保費，卻在就醫時付出更高代價。

由於「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA，俗稱歐記健保 )的加強版保費稅額補助到期，部分投保人將面臨補助縮減或失去補助的情況。布魯金斯學會(Brookings Institution)資深研究員費德勒(Matt Fiedler)指出，對於未獲補助的投保人，2027年健保保費預估上漲約13%，使原本已經昂貴的醫療保險更加難以負擔。

透過雇主取得健保的民眾，也難以完全避開漲價壓力。喬治城大學健康保險政策專家波格(Stacey Pogue)指出，雇主提供的健保保費漲幅可能接近10%。即使雇主承擔部分費用，員工仍可能面臨薪資扣款增加，或自付額及其他醫療支出提高。

專家表示，許多民眾在比較保險時，往往先注意每月保費，卻忽略實際使用醫療服務的成本。例如，保費較低的計畫，可能設有較高自付額，意味著投保人必須先自行負擔數千元醫療費用，保險才開始支付部分支出。

因此，若經常看醫師、需要定期檢查或長期服藥，選擇保費稍高、但自付額及看診費用較低的計畫，全年總支出反而可能比較划算。

應審視需求 莫只看保費

醫療網絡也是重要考量。部分低保費計畫限制投保人只能使用指定醫院及醫師，若原本的家庭醫師、專科醫師或醫院不在網絡內，可能必須更換醫療團隊，或自行承擔較高費用。

此外，民眾應確認常用處方藥是否列入保險給付清單，以及藥物分級、共同負擔和事先授權規定，避免投保後才發現藥費大幅增加。

對於透過ACA市場購買保險的家庭，專家建議重新確認2027年的補助資格，不要假設今年的補助金額明年仍然適用。聯邦政策調整也可能影響部分移民的健保補助資格，相關家庭更應提前了解適用規定。

專家提醒，選擇健保應比較全年總成本，包括12個月保費、自付額、看診費、藥費及年度自付上限，而非單憑每月保費決定。對有固定醫療需求的家庭而言，最便宜的保險計畫，未必是最省錢的選擇。