最新研究顯示，從懷孕、生產到孩子滿兩歲，平均醫療總支出高達3萬6991元。(pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究顯示，美國家庭從懷孕到孩子滿2歲平均醫療支出達3萬6991元，即使有雇主保險仍需自付數千元，且伊州剖腹產費用尤其高昂。

在美國生養孩子究竟要花多少錢？最新研究顯示，從懷孕、生產到孩子滿兩歲，平均醫療總支出高達3萬6991元，即使有雇主提供的健康保險 ，家庭仍須自行負擔4254元。伊利諾州 的生產費用也相當可觀，自然產平均醫療費用為1萬6855元，剖腹產則高達3萬1309元。

根據理財資訊網站MoneyGeek最新公布的研究，研究人員利用Peterson-KFF Health System Tracker資料，分析全美懷孕、生產、產後照護，以及嬰幼兒早期醫療費用，發現養育孩子的醫療開銷並不會隨著生產結束，反而會持續累積。

研究指出，對於透過雇主取得健康保險的家庭而言，懷孕、生產及產後照護的平均醫療總費用為2萬416元，其中家庭須自行支付2743元，其餘主要由保險負擔。

不過，這筆費用並不包括家庭平時繳納的健康保險保費，也未計入尿布、配方奶粉、嬰兒衣物、家具及其他育兒用品等日常開支。

孩子出生後，醫療支出仍持續增加。研究估計，嬰幼兒出生至兩歲期間，平均醫療總費用約1萬6575元，家庭自行負擔1511元。

若將懷孕、生產、產後照護及孩子出生後兩年的醫療費用合併計算，總額平均達3萬6991元，其中家庭實際自付4254元。這意味著，即使擁有雇主提供的健康保險，從準備生產到孩子滿兩歲，仍須預留數千元醫療支出。

MoneyGeek也比較全美各州生產費用，發現自然產與剖腹產的醫療成本存在明顯差距。

以伊利諾州為例，自然產平均醫療總費用為1萬6855元，剖腹產則達3萬1309元，兩者相差1萬4454元，剖腹產費用接近自然產的兩倍。

不過，伊州 家庭實際支付的平均生產醫療費用為1538元，顯示在健康保險給付後，家庭負擔與醫療總帳單金額有相當大的差異。

研究特別提醒，以上數據僅涵蓋透過雇主取得健康保險的家庭，並不適用於所有孕婦及新生兒家庭。透過聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、歐記健保市場自行購買保險，或完全沒有健康保險的家庭，實際醫療費用可能有明顯不同。

此外，各家庭實際自付金額仍會受到保險計畫、自付額、共同負擔及醫療服務使用情況影響，研究提供的是平均成本，而非每個家庭必須支付的固定金額。