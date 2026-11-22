芝市議會定期針對各種不同議題表決投票。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥市議會一方面全票支持向年收逾100萬元富豪加稅，另一方面要求市府加速恢復槍聲偵測技術，但兩案都面臨州憲法限制與行政部門反彈。

芝加哥 市議會日前一致通過象徵性決議，呼籲伊利諾州議會對年收入超過100萬元的富豪加徵所得稅，以增加教育經費並減輕房地產稅負擔。同日，市議會也以43票對7票通過條例，要求市府加速恢復槍聲偵測技術。

富豪稅決議是在11月3日選民壓倒性支持相關諮詢性公投後提出。庫克郡約80%選民贊成對年收入超過100萬元的部分加徵3%附加稅，並將稅收 用於住宅及商業房地產稅減免，以及改善教育經費。芝加哥教育委員會支持的另一項富豪加稅公投，也獲選民支持。

不過，市議會決議不具法律約束力。由於伊州 憲法規定所得稅採單一稅率，若要對高所得者課徵不同稅率，州議會必須提出修憲案，再交由全州選民公投。伊州2020年曾就累進所得稅修憲案舉行公投，但未獲通過。

第15區區長羅培茲(Raymond Lopez)表示，決議雖無約束力，仍向州議員傳達市議會支持富豪稅的明確訊息。目前州議會領袖尚未表態是否推動相關立法。

市長強森(Brandon Johnson)長期支持富豪稅，但他指出，市議員若真有意向富裕階層及企業加稅，應支持他提出的2027年預算企業人頭稅。

依強森方案，在芝加哥營運且員工至少125人的企業，每名員工每月須繳納25元。然而，市議會多數議員反對，使預算談判持續僵持。

伊州經濟政策研究所4月報告指出，若對超過100萬元的所得加徵3%稅款，估計影響全州約4萬1000人，至2030年每年可增加42億元稅收。反對者擔心，此舉可能傷害企業，促使高所得居民遷離伊州。

另一方面，市議會18日以43比7票通過槍聲偵測技術條例，要求市府在30天內完成相關採購合約；若60天內仍未完成，採購主管須提出解釋並接受質詢。

芝加哥過去在南區及西區使用ShotSpotter槍聲偵測系統，透過感測器辨識疑似槍擊位置，通知警方。強森2024年9月終止與業者SoundThinking的合約，承諾尋找替代技術，但至今尚未完成採購。

支持者表示，該系統有助警方迅速掌握槍擊事件；批評者則質疑成效。強森也質疑市議會是否有權強制行政部門簽約，指市府正規畫試辦計畫，將審慎評估技術，避免倉促簽訂昂貴的長期合約。