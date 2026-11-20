駐芝中領館副總領事張宜琪期盼大芝加哥地區僑胞，繼續傳承中華文化。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中國駐芝加哥總領館舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動，並以圖片展回顧其與海外華僑的深厚連結，與會者也呼籲傳承文化、促進交流。

中國駐芝加哥總領事館舉行紀念孫中山先生誕辰160周年招待會，並推出「大道同行─孫中山先生與華僑」圖片展，透過珍貴歷史照片，回顧孫中山與海外華僑的深厚淵源，以及華僑對辛亥革命的支持與貢獻。中國駐芝加哥代總領事張宜琪、大芝加哥地區華僑華人 聯合會主席黃正東、中山同鄉會會長曾賢棟及留學生學者代表儲瑞亮等出席並致詞。

張宜琪表示，孫中山是中國民主革命的先驅，一生致力於民族振興，提出「振興中華」口號，領導辛亥革命，推翻延續數千年的君主專制制度。他指出，孫中山也是國家統一的堅定支持者，其愛國思想與革命精神至今仍具有重要意義。

張宜琪指出，孫中山與美國華僑有深厚淵源，13歲便赴夏威夷求學，革命活動也獲得美洲華僑支持。他曾稱「華僑為革命之母」，肯定海外僑胞在中國近代民主革命中的貢獻。孫中山生前曾三度造訪芝加哥，為革命事業奔走籌畫，使當地華僑與這段歷史建立特殊連結。

她並談及中美關係，期盼大芝加哥地區僑胞繼續傳承中華文化、促進中國統一，並發揮民間橋梁作用，推動中美交流與友好關係。

華聯會主席黃正東認為，海外華人除傳承文化，也應積極融入美國社會。(特派員黃惠玲／攝影)

黃正東致詞時表示，孫中山在1910年至1911年間三度來到芝加哥，宣傳革命理念、爭取華僑支持及籌募革命經費，見證當年芝加哥華僑參與中國民主革命的歷史。他指出，芝加哥華埠牌樓上的「天下為公」四字，以及中山紀念公園與孫中山銅像，都是當地華人社區與孫中山歷史連結的具體象徵。他認為，海外華人除傳承文化，也應積極融入美國社會，讓年輕一代了解華僑先輩的奮鬥歷程，促進中美民間交流。

中山同鄉會會長曾賢棟表示中山同鄉會成立23年來，秉持孫中山倡導的「博愛」、「天下為公」精神，積極參與社區服務及文化活動。(特派員黃惠玲／攝影)

中山同鄉會會長曾賢棟則分享家族與孫中山的淵源。他表示，自己出生於廣東中山雅口村，距離孫中山故居不遠，家族長輩曾講述抗戰期間與孫中山親屬有關的往事，令他對孫中山懷有特殊感情。曾賢棟說，中山同鄉會成立23年來，秉持孫中山倡導的「博愛」、「天下為公」精神，積極參與社區服務及文化活動，並持續發揮聯繫海外鄉親的橋梁作用。

留學生學者代表儲瑞亮則從海外求學經驗出發，分享對孫中山「振興中華」理念的理解。他表示，留學生除了思考出國能學到什麼，也應思考未來能將哪些知識與技術帶回家鄉，協助解決實際問題。

留學生學者代表儲瑞亮表示，留學生除了思考出國能學到什麼，也應思考未來能將哪些知識與技術帶回家鄉。(特派員黃惠玲／攝影)

儲瑞亮特別提到人工智慧與生物醫藥發展，認為科技應更加開放，讓資源有限的學校、小型企業及一般民眾也能受益；藥物研發除追求速度，更須兼顧安全、療效及患者負擔。他期盼留學生在國際競爭中尋求合作，將海外所學轉化為服務社會的能力。

活動同時展出「大道同行─孫中山先生與華僑」歷史圖片，呈現孫中山在海外從事革命活動的足跡，以及各地華僑支持革命的歷史。主辦單位希望藉由圖片展，讓更多民眾了解孫中山與海外華人社區的關係，並認識華僑在中國近代歷史中扮演的角色。