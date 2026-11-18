對於部分年長或不用智慧型手機的消費者來說，要使用越來越多的超市購物數位折扣劵是一大生活挑戰。(超市網站截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州2027年起將實施多項新法，重點涵蓋租屋透明收費、消費者折扣權益、醫療債務保護、交通與校園安全，以及就業與電動車管理。

隨著2027年即將到來，伊利諾州 多項新法將於明年陸續生效，涵蓋租屋收費、超市電子優惠券、醫療債務、交通安全及就業等領域，與民眾日常生活息息相關。部分新規將於1月1日實施，其他措施則有不同的施行期限。

●租屋收費： 新法要求房東在出租廣告及租約首頁，明確揭露所有不可選擇免除的費用，避免租客簽約時才發現實際租金 高於廣告價格。此外，租屋申請及背景調查費原則上以50元為上限，房東也不得針對續約、例行維修等特定事項額外收費。

●超市折扣： 零售商若透過手機應用程式提供電子優惠券，必須提供其他取得相同折扣的方式，讓沒有智慧型手機、不使用商店App的消費者，也能享有相關優惠。

●醫療債務： 醫院不得為追討病患積欠的醫療費用，對其主要自住房屋設定留置權(lien)，以降低醫療債務對病患及家庭住房的影響。

●交通攔查： 伊州 推出「藍色信封計畫」(Blue Envelope Program)，協助自閉症人士與警方溝通。駕駛、乘客或車主可將駕照、車輛登記證及保險證明放入特製藍色信封，交通攔查時出示，提醒警方當事人可能需要不同的溝通方式。信封也附有溝通指引及緊急聯絡資訊欄位。

●電動自行車： 2027年起，騎乘第一、第二類電動自行車須年滿15歲，第三類電動自行車及電動滑板車須年滿16歲。時速超過28哩的高速電動車，另須符合駕照、車輛登記及保險規定。

●校園安全： 新法要求學校評估設置緊急警報系統，以便發生校園暴力或其他緊急事件時迅速通知警方；州府也須制定危險化學物質事故的校園應變指引。相關措施設有不同的執行期限，並非所有學校都須在2027年元旦完成安裝。

●專業資格： 新法擴大可為輔助生活設施入住者進行評估的醫療專業人員範圍，並增加取得相關設施主管資格的途徑。

●就業規定： 雇用15人以上的雇主，除非駕駛確實是工作必要職責且有具體業務需求，否則不得在招聘廣告中要求求職者持有有效駕照，並須對必要的駕照要求提出說明。