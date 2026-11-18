租屋費用須透明 伊州2027年多項新法上路
伊利諾州2027年起將實施多項新法，重點涵蓋租屋透明收費、消費者折扣權益、醫療債務保護、交通與校園安全，以及就業與電動車管理。
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伊利諾州2027年起將實施多項新法，重點涵蓋租屋透明收費、消費者折扣權益、醫療債務保護、交通與校園安全，以及就業與電動車管理。
隨著2027年即將到來，伊利諾州多項新法將於明年陸續生效，涵蓋租屋收費、超市電子優惠券、醫療債務、交通安全及就業等領域，與民眾日常生活息息相關。部分新規將於1月1日實施，其他措施則有不同的施行期限。
●租屋收費： 新法要求房東在出租廣告及租約首頁，明確揭露所有不可選擇免除的費用，避免租客簽約時才發現實際租金高於廣告價格。此外，租屋申請及背景調查費原則上以50元為上限，房東也不得針對續約、例行維修等特定事項額外收費。
●超市折扣： 零售商若透過手機應用程式提供電子優惠券，必須提供其他取得相同折扣的方式，讓沒有智慧型手機、不使用商店App的消費者，也能享有相關優惠。
●醫療債務： 醫院不得為追討病患積欠的醫療費用，對其主要自住房屋設定留置權(lien)，以降低醫療債務對病患及家庭住房的影響。
●交通攔查： 伊州推出「藍色信封計畫」(Blue Envelope Program)，協助自閉症人士與警方溝通。駕駛、乘客或車主可將駕照、車輛登記證及保險證明放入特製藍色信封，交通攔查時出示，提醒警方當事人可能需要不同的溝通方式。信封也附有溝通指引及緊急聯絡資訊欄位。
●電動自行車： 2027年起，騎乘第一、第二類電動自行車須年滿15歲，第三類電動自行車及電動滑板車須年滿16歲。時速超過28哩的高速電動車，另須符合駕照、車輛登記及保險規定。
●校園安全： 新法要求學校評估設置緊急警報系統，以便發生校園暴力或其他緊急事件時迅速通知警方；州府也須制定危險化學物質事故的校園應變指引。相關措施設有不同的執行期限，並非所有學校都須在2027年元旦完成安裝。
●專業資格： 新法擴大可為輔助生活設施入住者進行評估的醫療專業人員範圍，並增加取得相關設施主管資格的途徑。
●就業規定： 雇用15人以上的雇主，除非駕駛確實是工作必要職責且有具體業務需求，否則不得在招聘廣告中要求求職者持有有效駕照，並須對必要的駕照要求提出說明。
房東必須在出租廣告與租約首頁清楚列出所有不可免除的費用，避免租客誤判實際租金；租屋申請與背景調查費原則上也以50元為上限，且不得對續約或例行維修另收費。 零售商若以手機App發放電子優惠券，必須提供不靠智慧型手機也能取得同樣折扣的方式；同時，醫院不得為追討醫療欠費而對病患主要自住房屋設定留置權，以降低住房風險。 州內將推動藍色信封計畫協助自閉症人士與警方溝通，並規定電動自行車與滑板車的最低年齡；學校要評估緊急警報系統，且15人以上雇主不得任意要求求職者持有駕照。
精華 FAQ
房東必須在出租廣告與租約首頁清楚列出所有不可免除的費用，避免租客誤判實際租金；租屋申請與背景調查費原則上也以50元為上限，且不得對續約或例行維修另收費。
零售商若以手機App發放電子優惠券，必須提供不靠智慧型手機也能取得同樣折扣的方式；同時，醫院不得為追討醫療欠費而對病患主要自住房屋設定留置權，以降低住房風險。
州內將推動藍色信封計畫協助自閉症人士與警方溝通，並規定電動自行車與滑板車的最低年齡；學校要評估緊急警報系統，且15人以上雇主不得任意要求求職者持有駕照。
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