AI摘要 文章摘要整理： 美國移民委員會公布州際指數，伊州以3.92分排名全美第3，新州第9、賓州第28；整體顯示各州對移民支持差異明顯。

美國移民 委員會(American Immigration Council)日前公布最新「州際指數」(States Index)，評估全美50州政府對移民的政策支持程度。伊利諾州以滿分5分中的3.92分高居全美第三，僅次於加州的4.56分及華盛頓州的3.94分；新澤西州 以2.78分排名第九，賓州則以1.05分排名第28，反映各州移民政策存在明顯差異。

委員會是在期中選舉後發布這項分析，依據勞動力、教育與職業資格認證、基本服務取得、政府語言服務等基礎設施，以及與聯邦移民執法部門合作情況等四大領域評分。全美平均僅1.65分，伊州 得分超過平均值兩倍。

根據委員會公布的伊州資料，該州在「移民執法及聯邦合作」類別獲得4.48分，為四大類別中最高；「基本服務取得」為3.96分，「勞動力、教育與職業資格」3.90分，「政府基礎設施」3.33分。

伊州在駕照及身分證件取得、住房保障、移民事務辦公室、基礎教育，以及與聯邦移民執法合作政策等細項，均獲得5分滿分。伊州允許符合條件的無證移民申請一般駕照，並透過州法限制地方執法機關僅因移民身分問題協助聯邦拘留移民。

不過，伊州並非各項政策都獲高分。語言服務僅1.67分，醫療保險取得2.5分，職業及商業執照取得2.55分，顯示移民在政府服務、醫療保障及專業資格認證方面，仍有改善空間。

相較之下，新澤西州以2.78分排名第九，高於全國平均。該州在駕照發放及移民辦公室或聯絡員設置方面均獲滿分。新州允許無證移民取得標準駕照，目前約有220萬移民，占全州人口24%，州府也持續擴大語言無障礙服務。

賓州表現則相對落後，總分1.05分，排名第28。該州在身分證件取得方面獲3.75分，但住房保障、移民法律服務及語言服務均為零分。賓州有超過100萬移民，約占人口8%。近期移民及海關執法局(ICE)與賓州地方警察機構簽署的合作協議數量也幾乎增加一倍。

委員會研究主任吳楠(Nan Wu)表示，州際指數可協助地方社區比較各州政策，讓倡議團體及決策者了解不同措施的影響，並制定符合居民需求的政策。

委員會指出，在國會遲遲未能完成全面移民改革之際，州政府對移民就業、教育、醫療及法律保障的政策日益重要。這項指數反映的是截至2025年底已實施的州級政策，並非移民個人生活滿意度調查。

全美排名最低的是德州，僅0.42分，佛羅里達州及田納西州也位居後段。