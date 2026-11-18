第一起竊案發生地點位於南Stark街2500號街區(圖中紅圈)。(Google Map)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥橋港區周四下午接連發生2起住宅竊案，警方懷疑4名男子分工犯案，提醒居民提高警覺並主動通報線索。

芝加哥 警方近日向橋港區(Bridgeport)居民發布社區警報，指出當地周四下午接連發生兩起住宅竊盜案，兩戶住家在數小時內遭人闖入搜刮財物。警方研判，案件可能涉及四名男子分工合作犯案，提醒居民提高警覺，加強住家安全防範。

根據警方公布的資料，第一起竊案發生於中午過後不久，地點位於南Stark街2500號街區；第二起則發生於當天下午，地點位於南Stewart大道3100號街區。

警方表示，嫌犯疑似採取分工方式行竊，其中一人先到住宅前門敲門，試探屋內是否有人。如果無人應門，其他同夥便從後門或與住宅相連的車庫強行闖入。

嫌犯進屋後，會翻箱倒櫃搜尋值錢物品，偷走包括珠寶、現金、保險箱及重要文件等財物。

警方目前正在追查四名非裔男性嫌犯。根據描述，四人犯案時戴著醫療口罩及手套，身穿深色連帽上衣與深色長褲。

在橋港區居住長達77年的居民穆尼奧斯(Rita Munoz)表示，對於社區治安狀況感到憂心。她說，自己對竊案並不感到意外，因為她認為當地治安正持續惡化，「情況愈來愈糟」。

警方提醒居民，應隨時鎖好住宅門窗，確保住家周圍照明充足，並避免隨意為陌生訪客開門。若發現可疑人物或活動，應立即通知警方。

警方也呼籲，任何掌握上述兩起住宅竊盜案相關線索的民眾，應與芝加哥警察局聯繫，協助調查。