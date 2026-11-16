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強化治安 芝華埠增60監視器 助減3成搶案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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鄧克勤表示，華埠一帶增設60部監視攝影機，對改善該區治安有顯著功效，紅圈處為新設...
鄧克勤表示，華埠一帶增設60部監視攝影機，對改善該區治安有顯著功效，紅圈處為新設在亞珠街夾普林斯頓街的攝影機。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥華埠增設約60部監視器後，阿莫廣場搶劫案明顯下降，但入室竊盜與攻擊案仍有上升，顯示治安改善以特定犯罪為主。

芝加哥華埠近來治安明顯改善，尤其搶劫案件大幅減少。華埠治安互助隊(義警隊)鄧克勤表示，社區近年增設約60部監視攝影機，是犯罪案件減少的重要原因之一。根據芝加哥警方公開資料，華埠所在的阿莫廣場(Armour Square)社區，2025年搶劫案件較前一年減少約三成，2026年的近期統計也顯示，搶劫犯罪持續呈現下降趨勢。

鄧克勤指出，社區增設的監視攝影機，有助於加強治安監控，也是他分析華埠犯罪減少的主要因素之一。對於商家密集、遊客往來頻繁的華埠而言，監視設備不僅可協助掌握可疑活動，也能在案件發生後提供影像線索，協助警方調查。他也提到，社區新增的約60部監視攝影機，經費由伊利諾州政府提供，為華埠強化治安監控的重要資源。

根據芝加哥警察局(CPD)公開犯罪資料，涵蓋華埠主要商業區的阿莫廣場區，2024年共發生96起搶劫案，2025年減至67起，減少29起，降幅達30.2%。汽車竊盜案件也從86起減至82起，下降約4.7%。

若與犯罪較多的2022年相比，當年阿莫廣場共發生118起搶劫案，2025年的67起相當於減少43.2%，顯示當地搶劫案件已連續數年改善。

2026年的近期數據也反映相同趨勢。根據以芝加哥警方資料分析的社區犯罪統計，截至今年8月的過去12個月，阿莫廣場發生44起搶劫案，較前一個12個月的86起減少48.8%，降幅接近一半。

不過，並非所有犯罪類型都同步下降。警方資料顯示，該區的入室竊盜案件，從2024年的37起增加至2025年的51起，增幅約37.8%；攻擊及毆打案件則由280起增加至288起，增幅約2.9%。這顯示當地治安改善主要反映在搶劫等特定犯罪類型，不能直接解讀為所有犯罪案件全面減少。

華埠治安改善也與芝加哥整體犯罪下降趨勢一致。根據市府監察長辦公室公布的統計，芝加哥2025年共通報23萬7849起犯罪案件，較2024年的26萬381起減少8.7%。全市凶殺案也從2024年的587起降至2025年的416起，創1965年以來最低紀錄。

不過，目前尚無獨立統計能確認，搶劫案件下降有多少比例直接歸功於這批攝影機。此外，阿莫廣場的統計範圍除華埠外，還包括周邊其他街區，因此上述犯罪數據反映的是整個社區區域的變化，並非僅限永活街(Wentworth Avenue)及華埠廣場(Chinatown Square)等華埠核心商業區。

精華 FAQ

  • 文中指出，社區近年增設約60部監視攝影機，是搶案下降的重要因素之一；監視設備可強化巡查、掌握可疑活動，也能在案件發生後提供影像協助警方調查。

  • 根據芝加哥警方公開資料，阿莫廣場2024年有96起搶劫案，2025年降至67起，少了29起，降幅約30.2%；近期12個月統計也持續下降。

  • 不是。雖然搶劫案下降明顯，但入室竊盜從37起增至51起，攻擊及毆打也從280起增至288起，顯示改善主要反映在搶劫等特定類型。

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