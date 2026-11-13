擴大移民援助 甄素蓮基金會捐華諮處200萬美元
甄素蓮基金會信託再捐200萬元給芝加哥華諮處，支持移民公正計畫，協助法律、入籍、安頓與反仇恨服務，以因應聯邦經費緊縮與移民社區需求。
AI摘要
文章摘要整理：
甄素蓮基金會信託再捐200萬元給芝加哥華諮處，支持移民公正計畫，協助法律、入籍、安頓與反仇恨服務，以因應聯邦經費緊縮與移民社區需求。
芝加哥華人諮詢服務處(CASL)日前宣布，獲甄素蓮基金會信託(Sue Ling Gin Foundation Trust)捐贈200萬元，支持「移民公正計畫」(Immigration Justice Initiative)，擴大移民法律援助、入籍協助、新移民安頓及反仇恨服務。這是繼2023年捐贈1000萬元協助擴建南環區校區後，基金會再次提供大額資助。
華諮處指出，這筆捐款正值全美移民服務機構面臨聯邦經費削減、慈善資源競爭加劇及移民政策頻繁變動之際，將有助於維持移民家庭所需的服務。
成立於1978年的華諮處，每年服務超過7400人。近四分之三服務對象不會說英語或英語能力有限，因此以母語提供法律諮詢、入籍協助及個案管理，為重要服務特色。
華諮處執行長劉國華(Paul Luu)表示，這筆捐款讓移民家庭在充滿變數的環境中仍有所依靠。
2014年過世的甄素蓮是芝加哥知名華裔企業家，也是飛行食品集團(Flying Food Group)創辦人。她在伊利諾州歐羅拉(Aurora)長大，父母是華人移民，經營一家餐館。她自幼在店裡幫忙，深刻體會移民家庭創業及謀生的不易。
40多年前，甄素蓮在芝加哥中途機場附近創辦第一間航空配餐廚房，聘用多名與華諮處有聯繫的年輕華人移民女性，其中不少人因此獲得來美後的第一份工作，雙方合作關係延續至今。
甄素蓮基金會信託成立於2015年，延續她生前支持教育、醫療及移民社區服務的理念。基金會受託人柯頓(David Cotton)表示，甄素蓮始終沒有忘記父母當年在美國重新起步的艱辛，希望基金會繼續支持努力建立新生活的移民家庭。
華諮處表示，「移民公正計畫」除提供移民身分及入籍協助，也透過「歡迎中心」(Welcoming Center)協助新移民取得住房、醫療及公共福利資源；「反仇恨行動中心」(Anti-Hate Action Center)則提供仇恨事件受害者支持，並舉辦「了解你的權利」培訓。
這筆200萬元捐款將投入華諮處的移民公正計畫，重點包括移民法律援助、入籍協助、新移民安頓，以及反仇恨服務，盼在資源壓力下維持基本支援。 因為全美移民服務機構正面臨聯邦經費削減、慈善資源競爭加劇與政策頻繁變動，這筆捐款可幫助華諮處持續照顧需要母語協助的移民家庭。 甄素蓮基金會延續創辦人支持移民與社區的理念；甄素蓮生前曾在芝加哥創業並聘用不少與華諮處相關的年輕移民女性，雙方合作關係至今延續。
精華 FAQ
這筆200萬元捐款將投入華諮處的移民公正計畫，重點包括移民法律援助、入籍協助、新移民安頓，以及反仇恨服務，盼在資源壓力下維持基本支援。
因為全美移民服務機構正面臨聯邦經費削減、慈善資源競爭加劇與政策頻繁變動，這筆捐款可幫助華諮處持續照顧需要母語協助的移民家庭。
甄素蓮基金會延續創辦人支持移民與社區的理念；甄素蓮生前曾在芝加哥創業並聘用不少與華諮處相關的年輕移民女性，雙方合作關係至今延續。
上一則
賓州麻疹逾1500例 孕婦感染創數十年新高
下一則