擴大移民援助 甄素蓮基金會捐華諮處200萬美元

甄素蓮(左)與華人諮詢服務處創辦人、前總裁黃羅瑞雄(右)熟識數十年，兩人為華諮處貢獻良多，圖中為華裔前主播于小玲。(華諮處提供)

AI摘要 文章摘要整理： 甄素蓮基金會信託再捐200萬元給芝加哥華諮處，支持移民公正計畫，協助法律、入籍、安頓與反仇恨服務，以因應聯邦經費緊縮與移民社區需求。

芝加哥 華人諮詢服務處(CASL)日前宣布，獲甄素蓮基金會信託(Sue Ling Gin Foundation Trust)捐贈200萬元，支持「移民 公正計畫」(Immigration Justice Initiative)，擴大移民法律援助、入籍協助、新移民安頓及反仇恨服務。這是繼2023年捐贈1000萬元協助擴建南環區校區後，基金會再次提供大額資助。

華諮處指出，這筆捐款正值全美移民服務機構面臨聯邦經費削減、慈善資源競爭加劇及移民政策頻繁變動之際，將有助於維持移民家庭所需的服務。

成立於1978年的華諮處，每年服務超過7400人。近四分之三服務對象不會說英語或英語能力有限，因此以母語提供法律諮詢、入籍協助及個案管理，為重要服務特色。

華諮處執行長劉國華(Paul Luu)表示，這筆捐款讓移民家庭在充滿變數的環境中仍有所依靠。

2014年過世的甄素蓮是芝加哥知名華裔 企業家，也是飛行食品集團(Flying Food Group)創辦人。她在伊利諾州歐羅拉(Aurora)長大，父母是華人移民，經營一家餐館。她自幼在店裡幫忙，深刻體會移民家庭創業及謀生的不易。

40多年前，甄素蓮在芝加哥中途機場附近創辦第一間航空配餐廚房，聘用多名與華諮處有聯繫的年輕華人移民女性，其中不少人因此獲得來美後的第一份工作，雙方合作關係延續至今。

甄素蓮基金會信託成立於2015年，延續她生前支持教育、醫療及移民社區服務的理念。基金會受託人柯頓(David Cotton)表示，甄素蓮始終沒有忘記父母當年在美國重新起步的艱辛，希望基金會繼續支持努力建立新生活的移民家庭。

華諮處表示，「移民公正計畫」除提供移民身分及入籍協助，也透過「歡迎中心」(Welcoming Center)協助新移民取得住房、醫療及公共福利資源；「反仇恨行動中心」(Anti-Hate Action Center)則提供仇恨事件受害者支持，並舉辦「了解你的權利」培訓。

華諮處的「移民公正計畫」協助新移民爭取住房、醫療及公共福利資源，圖為華諮處到伊州議會大廈表達社區訴求。(華諮處提供)