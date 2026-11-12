Amtrak遷建環評稱影響小 芝華埠批草率

11區區長李惠華(前)與社區代表、居民，持續監督美鐵火車維修站遷入住宅區。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： Amtrak芝加哥維修場遷建環評判定影響不大，但華埠、橋港居民與民選官員質疑程序草率，要求重新進行獨立且完整的環境影響研究。

美國聯邦鐵路管理局(FRA)上周公布美鐵(Amtrak)芝加哥 維修場遷建計畫環境評估報告，認定新設施對周邊社區的環境影響「不顯著」。不過，華埠 及橋港區(Bridgeport)居民與民選官員強烈質疑，指報告僅花11天便完成，未充分評估噪音及汙染問題，要求進行完整、獨立的環境影響研究。

Amtrak計畫將現有南環區(South Loop)第14街與運河街(Canal Street)附近的維修場，遷往華埠與橋港區交界、白襪隊主場Rate Field附近。新址範圍從Cermak Road延伸至38街，介於Canal Street與Stewart Avenue之間，將興建現代化列車維修及停放設施。

這項遷建也與白襪隊新球場計畫密切相關。白襪隊準老闆伊什比亞(Justin Ishbia)有意將Amtrak現有南環區土地，開發為以棒球場為核心的大型商業及住宅綜合區，維修場搬遷將為開發騰出空間。

由於新址緊鄰住宅區，居民長期擔憂全天候維修作業帶來噪音及空氣汙染。

最新的環評報告指出，四處住宅聚落將受到「中度」噪音影響，包括30街與Canal Street附近，以及Rate Field西側停車場旁Normal Avenue沿線三處住宅區。Amtrak將評估在維修場西側設置隔音屏障。

報告指出，新設施空氣汙染排放量遠低於聯邦標準，但也發現場址淺層地下水的汙染物超過伊州環境標準，須在施工期間採取圍堵及安全措施。此外，工程將修復17座老舊鐵路高架橋，施工時擾動含鉛油漆也可能造成環境危害。

芝11區區長李惠華(Nicole Lee)與庫克郡委員戴利(John P. Daley)發表聯合聲明，批評環評「僅花11天便倉促完成」，且Amtrak及相關開發業者對工程推進具有直接財務利益，難以確保評估客觀。

兩人指出，預定場址500呎範圍內居住近7000名居民，將直接承受空氣與噪音汙染，「我們無法同意這樣的結論」，要求進行不受利益關係人影響的獨立環境影響研究。

反對遷建的居民組織Armour Bridgeport Coalition也質疑，報告既承認地下水汙染及住宅噪音問題，卻仍認定環境影響不顯著，結論難以令人信服。

環評報告公布後將開放30天供民眾提出意見，聯邦鐵路管理局另計畫舉行兩場公聽會。