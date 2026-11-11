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Amtrak冬季車票促銷 芝城赴洛杉磯128元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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喜歡搭火車暢遊美國、沿途欣賞風景的民眾，別錯過美國國鐵(Amtrak)推出的「冬...
喜歡搭火車暢遊美國、沿途欣賞風景的民眾，別錯過美國國鐵(Amtrak)推出的「冬季旅行優惠」。(美鐵官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

Amtrak推出冬季車票促銷，指定路線最高可享30%折扣，芝加哥至聖路易與洛杉磯票價最低分別為28元與128元，但須於11月12日前訂票。

喜歡搭火車暢遊美國、沿途欣賞風景的民眾，別錯過美國國鐵(Amtrak)推出的「冬季旅行優惠」(Winter Wanderlust Sale)。全美多條指定路線車票最高可享七折優惠，從芝加哥出發，前往聖路易單程票價最低只要28元，遠赴洛杉磯也只要128元起。想趁冬季來趟鐵道之旅的旅客，記得把握11月12日(周四)的訂票截止期限。

這項促銷提供指定路線彈性票價(Flex fare)最高30%折扣，適用搭乘日期為2026年12月1日至2027年3月14日，但排除聖誕、新年及總統日連假期間。

以芝加哥出發為例，前往密蘇里州聖路易的普通車廂(Coach)單程票價最低28元，前往加州洛杉磯最低128元。其中，連接芝加哥與洛杉磯的西南酋長號(Southwest Chief)，途經堪薩斯城、阿布奎基及旗桿市(Flagstaff)，全程超過40小時。

其他適用路線包括加州和風號(California Zephyr)、帝國建造者號(Empire Builder)、湖岸特快號(Lake Shore Limited)、新奧爾良市號(City of New Orleans)、德州之鷹號(Texas Eagle)，以及密西根州相關列車路線等。

不過，優惠不適用於2026年12月18日至2027年1月3日，以及2027年2月12日至15日。

Amtrak提醒，促銷車票數量有限，最低票價並非所有班次均適用。優惠主要適用普通車廂及Acela商務車廂，不包括私人臥鋪包廂，也不能與其他折扣合併使用。

此外，促銷票不得更改行程，旅客可於出發前取消，但須支付50%取消費用。

有意購票的旅客須於11月12日前，透過Amtrak官方網站查詢適用班次及票價，並確認旅行日期與退票限制。網址：www.amtrak.com/winterwanderlust

精華 FAQ

  • 此次「Winter Wanderlust Sale」針對指定路線的Flex fare提供最高30%折扣，適用於普通車廂與部分Acela商務車廂，促銷票數量有限，最低票價不保證每班次都有。

  • 以芝加哥出發為例，前往密蘇里州聖路易的普通車廂單程最低28元，前往加州洛杉磯最低128元；其中西南酋長號全程超過40小時，途經堪薩斯城、阿布奎基與旗桿市。

  • 旅客須在11月12日前完成訂票，搭乘日期為2026年12月1日至2027年3月14日，但排除聖誕、新年與總統日連假；票券不可改期，取消需付50%手續費，且不能與其他折扣併用。

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