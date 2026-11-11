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冷空氣來襲 芝城、大華府本周或降初雪

特派員黃惠玲／綜合報導
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芝城本周五或迎來今冬初雪。(美聯社)
芝城本周五或迎來今冬初雪。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中西部與東岸本周將明顯轉冷，芝加哥可能先迎來初雪，華府周邊周末也有降雪機會，但是否積雪仍取決於後續天氣變化。

中西部及東岸本周可能迎來明顯降溫，芝加哥地區最快周五(13日)清晨就可能出現本季第一批雪花，華府、馬里蘭州及北維吉尼亞州周末也有降雪機會。部分電腦氣象模型甚至預測，華府周邊可能出現數吋至逾10吋積雪，但氣象專家表示，目前仍屬初步模擬，民眾不必過度擔心。

根據國家氣象局(National Weather Service，NWS)預測，芝加哥地區在經歷一段相對溫暖的天氣後，本周將有一波冷空氣南下。周一、周二最高氣溫仍維持華氏60多度，周三開始降至50多度及40多度，周四、周五夜間低溫預計分別降至33度及30度，接近或低於冰點。

國家氣象局氣象專家柏克(Kevin Birk)表示，天氣型態即將轉變，較冷空氣將在接近周末時進入芝加哥地區，可能帶來降雨，甚至出現零星雪花。

由於密西根湖的湖效應影響，部分地區可能出現雨雪混合或短暫飄雪，但氣象局預期不會形成積雪。這波寒冷天氣持續時間不長，到了周日(15日)，芝加哥氣溫可望回升至華氏50多度。

相較之下，華府、馬里蘭州及北維吉尼亞州的周末天氣變化，則因電腦模型顯示可能出現較大規模降雪而引起關注。

巴爾的摩WBAL電視台氣象主播潘恩(Tony Pann)近日分享歐洲人工智慧天氣預測系統(AIFS)的模擬圖，顯示11月15日可能出現一場雪暴，華府積雪約3.5吋，馬州蒙哥馬利郡(Montgomery County)部分地區約7吋，卡洛郡(Carroll County)北部甚至可能超過11吋。

不過，潘恩並不認為模型顯示的大規模降雪很可能發生，但不排除部分居民看到本季第一批雪花。

另一名巴爾的摩氣象專家柏克(Justin Berk)指出，歐洲AI模型已連續數次預測11月13日至14日，華府、北維州及馬州可能降雪，部分地區模擬積雪約3至5吋。

不過，這些數字都只是個別電腦模型的模擬結果，並非國家氣象局正式發布的積雪預報。氣象專家指出，距離預測日期仍有數天，氣溫、風暴路徑及降水時間只要稍有變化，就可能使降雪轉為降雨，甚至完全沒有降水。

目前較能確定的是，華府及周邊地區本周末可能出現明顯降溫，至於冷空氣是否伴隨足夠水氣形成積雪，仍須觀察未來幾天的最新預報。

精華 FAQ

  • 根據國家氣象局預測，芝加哥地區在冷空氣南下後，最快可能在周五(13日)清晨出現本季第一批雪花，但預期僅是零星飄雪，不一定形成積雪。

  • 因為多個電腦氣象模型顯示，華府、馬里蘭州與北維吉尼亞州周末可能出現較明顯降雪，部分模擬甚至預測有數吋到逾10吋積雪，因此受到關注。

  • 專家強調，目前看到的多是個別模型模擬，並非國家氣象局正式預報；距離日期仍有數天，只要氣溫、風暴路徑或降水時間略變，就可能從降雪變降雨，甚至完全沒降水。

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