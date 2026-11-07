公投結果 庫克郡8成挺富豪稅 伊州多數加稅遭否決

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州期中選舉公投呈現明顯分歧：庫克郡與芝加哥多項諮詢案獲支持，但全州多地涉及房產稅或銷售稅的直接加稅提案多遭否決。

2026年期中選舉除決定各級公職人選，伊利諾州各地也針對稅收、教育經費及公共政策舉行公投 。初步結果顯示，庫克 郡約八成選民支持向百萬富翁加徵所得稅，芝加哥五項諮詢公投均獲多數支持；但伊州 其他地區多數直接增加房產稅或銷售稅的提案遭到否決，呈現不同地區選民對稅負的不同態度。

庫克郡最受矚目的公投，是建議伊州對百萬富翁加徵3%所得稅附加稅，並將新增稅收一半用於減輕住宅及商業房產稅，另一半投入公立教育。

根據非正式計票結果，約49萬8000票贊成、12萬5000票反對，支持率接近80%。不過，這項公投僅具諮詢性質，不具法律約束力，並不代表伊州已經通過加稅法案。

芝加哥另外五項諮詢公投，也全部獲得多數選民支持。其中，要求聯邦政府負擔移民執法行動相關成本的提案，贊成率達84.9%，為五項之冠。

支持將百萬富翁稅收用於公立學校的提案，贊成率達80.7%；對長期閒置房產收費、將收入投入學校的提案，則獲73.8%支持。

相較之下，伊州其他地區對直接增加稅負的態度明顯不同。

根據伊州政策研究所(Illinois Policy Institute)11月6日統計，全州31個郡共有56項直接增加房產稅或銷售稅的地方公投，其中35項遭否決，約占63%；僅21項獲得通過。

例如亞當斯郡(Adams)、克勞福德郡(Crawford)、萊克郡(Lake)及塔茲韋爾郡(Tazewell)，選民均否決為學校設施增加1%銷售稅的提案。

值得注意的是，兩類公投性質不同。庫克郡的富豪稅提案不具法律約束力，其他地方加稅提案則可能直接影響居民稅單，因此不能單憑贊成率認定全州選民對加稅的態度一致。