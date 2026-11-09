明州林志誠：書法沉澱心靈、傳承漢字之美

義工用Kahoot與觀眾玩組合漢字遊戲。(記者陳曼玲/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 林志誠在漢字節現場揮毫分享書法之美，強調練字可沉澱心靈並傳承漢字文化，也透過互動遊戲讓民眾認識正體字與甲骨文。

「練習書法能沉澱思想，有助於血液循環，常保年輕。」看起來比實際年齡輕的林志誠笑著分享書法帶給他的益處。受台灣線上圖書館邀請，林志誠日前在布魯克戴爾圖書館(Brookdale Library)的第十六屆漢字節中現場揮毫，吸引許多民眾參與，並透過互動遊戲認識甲骨文 及漢字的演變歷史。

林志誠目前在中央高中(Central High School)擔任中文老師。他說，書法不只是文字書寫，更是融合個人風格與美感的藝術。他在宣紙上以墨汁揮毫，再蓋上自己刻製的紅色印章「風城古風」，呈現獨特的作品風格。

談到學習歷程，林志誠表示，自己從臨摹柳公權的字體開始，熟練後逐漸偏愛歐陽詢的風格。

面對觀眾詢問如何辨別書法大師的作品，他幽默稱，大師往往年紀較長，因為書法練習是長時間的冥想與累積。他表示，從臨摹入門，逐漸發展出自己的風格，是書法學習的重要過程。

林志誠回憶，在台灣求學時，書法是小學常見的課程。起初他並不喜歡單調的練習，但隨著書寫時間增加，興趣也日漸濃厚。如今他每天早晨及睡前各練習一小時，希望在科技發達、書寫習慣改變的時代，繼續傳承漢字藝術，讓更多人欣賞中文字形之美與文化意涵。

談及漢字歷史，林志誠介紹，秦始皇統一六國後推行「書同文」，以小篆作為標準字體之一，促進不同地區文字的標準化。至於更早期的文字，他說，未來若能發現更多考古證據，將有助於進一步了解漢字的悠久起源與發展。

除了書法展示，台灣線上圖書館感謝義工洪宗儀設計網站與海報。另外，遊戲設計方面，徐尚祺用Kahoot 玩組合漢字、黃柏晉的漢字賓果、張星馗的甲骨文記憶配對、黃雅琪的漢字明信片，及劉君爰、翁柏文的台灣夜市貼圖攤位，讓大人小孩在遊戲中認識正體字及台灣文化。現場還發送台灣乖乖的點心，邀請民眾在包裝上寫下祝福字詞，為活動增添趣味。

另外義工還採訪了現場觀眾分享對今年生活的代表漢字，分別是：悟、樂、順、和、學、累。

林志誠示範書寫「永」字。(記者陳曼玲/攝影)

義工跟觀眾解釋甲骨文與漢字的配對遊戲。(記者陳曼玲/攝影)