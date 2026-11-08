白襪搬南環、熊隊進橋港？芝新球場構想曝光

SOM建築事務所28日在Instagram公布芝加哥熊隊新球場設計效果圖，計畫將新球場興建於白襪隊現有主場Rate Field所在地。(SOM)

AI摘要 文章摘要整理： SOM提出將熊隊新球場設在Rate Field的構想，盼留住熊隊並帶動周邊開發，但白襪南環新球場、Amtrak搬遷與居民反對，使整體規畫仍充滿不確定性。

知名建築事務所Skidmore, Owings and Merrill(SOM)日前公布設計構想，提議將芝加哥 熊隊(Chicago Bears)新圓頂球場設於白襪隊(Chicago White Sox)現有主場Rate Field，結合住宅、商業及娛樂設施。方案若成真，不僅可能讓熊隊留在芝加哥，也將牽動白襪遷往南環區(South Loop)、Amtrak維修場搬遷及華埠 周邊發展。

SOM指出，基地鄰近橋港區(Bridgeport)及華埠，已有CTA、Metra通勤鐵路及丹萊恩高速公路等交通設施，周邊公有土地也可興建平價住宅、公共設施及行人天橋。不過，計畫可能涉及搬遷芝加哥住宅局(CHA)所屬的Wentworth Gardens公共住宅，預料引發居民反對。

效果圖雖標示開發商Sterling Bay，但該公司澄清，設計由SOM提出，並未主導交易。Rate Field土地由伊利諾州體育設施管理局(ISFA)持有，若熊隊在此興建球場，可能享有房地產稅優惠。

新方案與白襪搬遷計畫密切相關。白襪少數股東伊什比亞(Justin Ishbia)旗下Canal Edge LLC今年9月提出「Railyards」開發案，計畫在南環區芝加哥河畔興建白襪新球場，基地位於羅斯福路至18街之間。

但該計畫必須先遷移現有Amtrak鐵路維修場，並擬將新設施設於橋港區。居民擔心噪音、空氣污染及交通衝擊，引發華埠及橋港區反對。聯邦鐵路管理局(FRA)後表示，該維修場計畫將接受聯邦環境審查。

第11區區長李惠華表示，對熊隊進駐白襪現有球場的構想感到興趣，但仍有許多問題待釐清。她說：「這些設計圖確實很漂亮，但還有很多事情需要深入討論。」

李惠華指出，白襪尚未與地方充分討論留下來的條件，樂見重新思考35街球場土地的未來。不過，她尚未與熊隊討論，加上土地屬州政府所有，相關開發仍有很長的路要走。

芝加哥市長強森辦公室表示，希望熊隊留在芝加哥。

SOM方案仍屬概念設計，熊隊拒絕評論，白襪未立即回應。白襪球場租約2029年到期，熊隊士兵球場(Soldier Field)租約則至2033年。