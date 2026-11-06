伊州藍上加藍 州長普立茲克3度當選 可能布局2028

伊州長普立茲克在勝選後，高舉拳頭表示將為伊州奮戰。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 普立茲克在伊州以大幅票差連任後，推出涵蓋多項聯邦改革的政策議程，既強化民主黨在州內的主導地位，也讓外界聯想他可能布局2028年總統大選。

美國期中選舉民主黨 全面告捷，伊利諾州 「藍州更藍」，不僅州長普立茲克高票連任，州議會民主黨席次優勢也大幅擴大。普立茲克選後立即提出200項聯邦政策建議，呼籲新一屆民主黨掌控的國會推動改革，扭轉川普政府施政方向。

普立茲克4日公布長達75頁的「為伊州 奮戰：第一天」(Fighting For Illinois: Day One)政策議程，主張恢復遭削減的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、糧食券(SNAP)等社會福利，並推動全民醫療保障、移民改革、人工智慧監管、保障墮胎權、提高最低工資及結束伊朗戰爭。

普立茲克表示，選民已透過選票明確要求國會採取行動，民主黨應優先處理民眾面臨的實際問題，包括提高薪資及降低生活成本。他說，這份政策議程雖可供其他州參考，但主要目的仍是維護伊州居民利益。

由於提案涵蓋廣泛聯邦政策，外界稱宛如2028年總統競選政綱。普立茲克未正面回應是否角逐白宮，重申施政重心仍在伊州。出席記者會的聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)則表示，伊州政策應成為全國典範，若普立茲克參選總統，她將全力支持。

此次選舉普立茲克以約60%得票率擊敗獲得37%選票的共和黨對手貝利(Darren Bailey)，成為伊州首位三度當選州長的民主黨人，並拿下長期偏向共和黨的麥克亨利郡(McHenry County)。

州議會方面，民主黨原在眾議院掌握78席、共和黨40席，此次至少翻轉四個共和黨選區，另有三席仍在競爭中，最終可能擴大至85比33。州參議院民主黨也至少新增四席，若另外兩席勝出，優勢將達46比13。

民主黨雖大幅擴張席次，州眾議會議長魏許(Emanuel Chris Welch)卻因處理前議員性騷擾指控的方式引發黨內不滿，部分民主黨議員正私下醞釀明年1月改選議長。

共和黨方面，伊州黨主席格羅根(Bob Grogan)承認，川普、伊朗戰爭及物價上漲拖累選情，民主黨成功將地方選舉轉化為全國政治議題。他表示，共和黨必須停止內鬥、改善候選人招募及政策溝通。但共和黨內部對未來方向仍有分歧，強硬保守派主張採取更鮮明立場，其他人士則主張必須重新爭取郊區選民。