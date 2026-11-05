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芝民選教委會畢格斯當選 CTU席次未過半

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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畢格斯贏得芝加哥首屆公校教育委員會主席選舉。(畢格斯競選官方臉書)
畢格斯贏得芝加哥首屆公校教育委員會主席選舉。(畢格斯競選官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥首屆全面民選公校教委會選出畢格斯任主席，但CTU支持者未拿下多數席次，新委員會上任後將面對財政、學校調整與教育資源分配等挑戰。

芝加哥3日的選舉產生首屆全面民選的公立學校教育委員會，21席包括一名全市直選主席及20名分區委員。前芝加哥公校(CPS)校長畢格斯(Jessica Biggs)在主席選舉勝出，芝加哥教師工會(CTU)支持的候選人則未能取得過半席次。新委員會明年1月15日上任後，如何處理公校財政壓力、房產稅、學校關閉及教育資源分配，將直接影響學生、家長及納稅人。

畢格斯曾擔任CPS校長及教育委員，在主席選舉中擊敗教師工會支持的多明格斯(Hilario Dominguez)及律師韓德森(Victor Henderson)。根據選舉夜開票資料，在約94%選區完成回報時，畢格斯獲得約49%選票，多明格斯約31%，韓德森約17%。

20個分區席次方面，教師工會支持的候選人約取得九席，未達掌握委員會多數所需的11席。部分競爭激烈的選區仍待最後計票及正式認證，因此最終席次分布仍可能調整。

此次選舉也是芝加哥公校治理制度的重要轉折。過去教育委員會由市長任命，隨著全面民選制度上路，市長對公校政策的直接控制力將減弱，選民則能透過選舉決定教育政策的監督者。

新委員會面臨的首要挑戰是CPS財政問題。芝加哥公校年度預算接近100億元，長期受到學生人數減少、人事成本及退休金負擔影響。教育委員會未來如何調整預算、控制支出，以及是否提高房產稅徵收額度，都可能影響屋主與租客的經濟負擔。不過，選舉結果本身並不代表房產稅立即調漲。

學校關閉及合併也是家長關注的議題。部分公校因招生不足面臨資源分配壓力，新委員會如何處理校舍、教師配置及學區規畫，可能改變學生的就學環境與通勤安排。畢格斯並未完全排除未來關閉學校的可能，但提到相關決策不應由上而下推動。

教師工會未能掌握多數席次，也可能改變未來勞資協商及教育政策的討論方向。包括教師聘用、班級規模、特殊教育及學生心理健康服務等議題，都需要不同立場的委員協商。

對華人及其他移民家庭而言，英語學習課程、特殊教育資源、學校翻譯服務，以及社區學校能否維持營運，都是新委員會值得關注的施政方向。

精華 FAQ

  • 前芝加哥公校校長畢格斯在主席選舉中勝出，擊敗教師工會支持的多明格斯與律師韓德森。開票約94%時，她約拿下49%選票，成為新制下的首位全市直選主席。

  • 教師工會支持的候選人在20個分區席次中約取得9席，未達掌握委員會多數所需的11席。部分激烈選區仍待最後計票與正式認證，最終分布仍可能略有變動。

  • 新委員會將先處理CPS財政壓力、是否調整房產稅、學校關閉或合併，以及資源如何分配。這些決策會影響屋主、租客、學生與家長，也牽動勞資協商與教育服務。

芝加哥 公立學校

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