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全美提前投票破5400萬 密西根州超過230萬

特派員黃惠玲／綜合報導
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位於華埠圖書館的投票所，3日下午有較多的選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)
位於華埠圖書館的投票所，3日下午有較多的選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉前夕，全美提前投票突破5400萬張，多州創下紀錄；密西根、俄亥俄、明尼蘇達及喬州投票熱度特別高，族裔結構也出現變化。

期中選舉3日登場前，全美提前投票突破5400萬張，中西部多州及喬治亞州、大華府地區均出現投票熱潮。其中，密西根州提前投票超過230萬張，俄亥俄州、明尼蘇達州及喬州刷新期中選舉紀錄；芝加哥提前投票及已寄回郵寄選票合計超過32萬張，較今年3月初選增加約七成。喬州亞裔選民提前投票占比也由2022年的2%提高至2.9%，反映選民參與及族裔組成的變化。

根據美聯社(AP)彙整數據，全美已有超過5400萬張選票在投票日前投出。各州選務統計顯示，提前投票已成為本屆選舉的重要參與方式。

中西部方面，密西根州提前投票突破230萬張，約占全州登記選民31.2%，其中約74萬人現場提前投票，近150萬人透過缺席選票投票。

俄州提前投票超過170萬張，刷新期中選舉紀錄。明尼蘇達州則有88萬6427張提前選票，較2022年的68萬7062張增加約29%，同樣創下期中選舉新高。

伊州截至2日晚間，全州約有160萬張提前及郵寄選票，其中逾90萬人現場提前投票，近70萬張郵寄選票已寄回。

芝加哥選舉委員會統計，全市已有21萬1657人現場提前投票，另收到10萬9215張郵寄選票，合計32萬872張，較今年3月初選的18萬8057張增加70.6%。部分提前投票站甚至出現長達三小時的等候隊伍。

庫克郡郊區也有超過24萬2000人現場提前投票，近10萬7000張郵寄選票寄回，合計近35萬張，較2022年期中選舉同期增加近三成。

威斯康辛州則出現投票方式轉變。截至10月30日，現場提前投票約39萬4000張，較2022年同期增加逾五成，但郵寄選票由約38萬4000張減至30萬張。

喬州方面，根據Georgia Votes截至2日統計，全州已有282萬6388張提前選票，較2022年增加約13%，創下期中選舉紀錄。

亞特蘭大憲政報(AJC)分析指出，喬州亞裔選民占提前投票總數的比例，由2022年的2%提高至2.9%，相對增幅達45%；西語裔由2%升至3.7%，非裔由30.2%增至32.4%，白人則由58.2%降至52.5%。依總票數估算，亞裔提前投票約8萬2000人，但並非官方公布的實際人數。

此外，今年已提前投票的喬州亞裔選民中，約43%未參加2022年期中選舉，顯示部分過去未參與同類選舉的選民今年加入投票行列。

大華府地區同樣踴躍。維州提前投票達163萬1722張，較2022年的97萬6558張增加約67%；馬州近100萬人提前投票。華府則有超過9萬8000人提前投票。

精華 FAQ

  • 根據美聯社彙整的各州選務數據，全美在投票日前已投出的選票超過5400萬張，顯示提前投票已成為本屆選舉最重要的參與方式之一。

  • 密西根州提前投票超過230萬張，俄亥俄州超過170萬張，明尼蘇達州達88萬6427張，喬治亞州則有282萬6388張，以上多州都刷新期中選舉紀錄。

  • 喬州亞裔選民占提前投票比例由2022年的2%升至2.9%，西語裔與非裔占比也上升，白人比例則下降；此外，約43%的亞裔提前投票者未參與2022年期中選舉。

投票 密西根州 芝加哥

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