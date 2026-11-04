伊州長普立茲克連任 副州長史特拉頓當選聯邦參議員

位於華埠圖書館的投票所，3日下午有較多的選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州期中選舉結果出爐，普立茲克連任州長，史特拉頓接任聯邦參議員，羅武、詹雅斯與方仲華等州級民主黨人也一併守住席次。

期中選舉3日告一段落，向來民主黨 具優勢的伊利諾州 ，州長由普立茲克順利連任，副州長史特拉頓(Juliana Stratton)也成功繼任同為民主黨人德賓(Dick Durbin)退休後留下的聯邦參議員席次。

檢察長羅武、州務卿詹雅斯、財長方仲華連任

伊州 各地選民踴躍投票。芝加哥選舉委員會統計，截至下午4時45分，全市當天已有近25萬人投票。整體選務大致順利，但部分投票所出現選票不足及排隊等候情況，影響投票速度。

3日投票開始後，芝加哥上午11時已有近11萬7000人投票。不過，選舉委員會證實，多處投票所出現選票不足問題，其中第1選區第4投票分區選民改用觸控螢幕投票設備，導致投票速度減慢，部分選民被引導前往附近原本作為提前投票中心的地點投票。選務單位正調查原因。

華人聚居的華埠地區，華埠圖書館投票所上午人潮相對較少，下午開始出現較多投票者；另一處華人選民較多的馬關公園投票所，則以上午前往投票的民眾較多。

伊州本次選舉包括州長、聯邦參議員、17個聯邦眾議員席次及州級公職。民主黨籍州長普立茲克尋求第三任期，對手為共和黨的貝利(Darren Bailey)。聯邦參議員德賓退休後留下的席次，則由民主黨籍副州長史特拉頓與共和黨的崔西(Don Tracy)等人角逐。

此外，伊州檢察長由羅武(Kwame Raoul)、州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)、州財政廳長方仲華(Michael Frerichs)均順利獲得選民支持。

伊州華裔州眾議員選舉方面，民主黨籍現任議員馬靜儀(Theresa Mah，24選區)同額競選當選，而江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17選區)及楊啟華(Janet Yang Rohr，41選區)也順利連任。另一位具有華裔背景的民主黨籍州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)，則未尋求連任，將於本屆任期結束後卸任。

芝加哥今年也首次全面民選教育委員會，包括選出教育委員會主席。

位於華埠圖書館的投票所，3日下午有較多的選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)