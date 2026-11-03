川普頻批芝城 卻砸數百萬投資當地債券

川普總統被揭持有數百萬元與芝加哥公共建設相關的債券。圖為芝加哥川普大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 川普一面批評芝加哥治安與移民政策，另一面卻持有數百萬元當地公共建設與機場債券，並投資多家芝加哥及伊利諾州企業。

川普 總統經常公開批評芝加哥的治安及移民政策，但最新財務申報資料顯示，他卻持有數百萬元與芝加哥公共建設相關的債券 ，包括負責汙水處理及防洪的大芝加哥都會水資源回收局(MWRD)，以及歐海爾與中途國際機場發行的債券，此外還投資多家總部設於芝加哥的知名企業。

根據芝加哥太陽報(Chicago Sun-Times)報導，川普今年夏天公布的財務申報資料顯示，他在2025年持有兩筆MWRD債券，一筆價值介於50萬至100萬元，另一筆介於100萬至500萬元，合計約150萬至600萬元。

兩筆債券年利率均為5%，分別於2028年及2032年到期。不過，申報資料未列明具體債券系列，因此無法確認川普投資的確切項目。

MWRD負責庫克郡大部分地區的汙水處理及防洪工程，透過發行債券籌措公共建設資金。該機構由九名民選委員管理，目前均為民主黨籍。MWRD發言人表示，該局近期取得的信用評等良好，反映財務狀況穩定，但對於債券投資者身分，機構並不掌握。

除了汙水處理債券，川普也持有至少五筆芝加哥航空局相關債券，其中三筆涉及歐海爾國際機場，兩筆涉及中途國際機場，總投資價值介於25萬至500萬元。這些機場債券利率至少5%，到期日介於2036年至2053年，資金主要用於跑道、航廈等基礎設施改善，以及既有債務再融資。

芝加哥市府官員指出，歐海爾債券可能涉及目前的機場擴建計畫及過去跑道現代化工程；中途機場債券則與持續進行的設施改善及債務再融資有關。

白宮及川普集團均未回應相關詢問。不過，川普及幕僚過去表示，證券交易由第三方金融機構執行，以避免潛在利益衝突。

川普的投資也遍及伊利諾州企業，包括北芝加哥製藥公司AbbVie、農業企業ADM、食品公司Conagra、農機製造商Deere、電力公司Exelon及工業製造商Illinois Tool Works。

其中，申報資料顯示，他在AbbVie的一個帳戶投資價值介於100萬至500萬元，在Deere及Illinois Tool Works的個別投資則各介於50萬至100萬元。

其他投資標的還包括卡夫亨氏、麥當勞、Northern Trust及總部設於芝加哥的聯合航空。

儘管川普多次抨擊芝加哥犯罪問題，並於2025年派遣聯邦移民執法人員進駐當地，他仍透過芝加哥川普大樓的飯店、公寓及商業空間獲取可觀收入。