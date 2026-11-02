芝房價連6個月領漲全美 年增6.7% 西雅圖反跌2%

AI摘要 文章摘要整理： 8月芝加哥房價年增6.7%續居全美領漲，但全美房價僅漲2.1%，西雅圖則下跌2%，反映美國房市在各地呈現明顯分化。

全美房價 漲勢放緩，芝加哥 卻持續領先。根據標普Cotality凱斯席勒房價指數(S&P Cotality Case-Shiller Home Price Index)10月27日公布的最新報告，芝加哥都會區今年8月房價較去年同期上漲6.7%，連續第六個月居全美20大城市之冠，漲幅超過全國平均的三倍。相較之下，西雅圖 房價下跌2%，兩地相差8.7個百分點，凸顯美國房市冷熱不均。

最新數據顯示，全美8月房價年增2.1%，高於7月的1.9%；20大城市綜合指數上漲2.7%，10大城市則上漲3.6%。雖然漲幅略有回升，但仍低於同期3.4%的通膨率，意味著全美房價經通膨調整後，實質價值仍呈下降。

芝加哥8月房價漲幅雖較6月的6.9%略微放緩，仍穩居主要城市首位。紐約以6.2%排名第二，克里夫蘭上漲4.3%，顯示中西部及東北部部分城市房市仍相對強勁。

另一方面，西雅圖房價年跌2%，為20大城市中表現最差者；拉斯維加斯下跌1.29%，達拉斯下滑0.79%。部分城市房價持續攀升，另一些市場卻已出現價格修正，反映全國平均數據難以呈現各地實際情況。

值得注意的是，凱斯席勒指數衡量的是都會區住宅價格變化，並非個別房屋售價。即使芝加哥漲幅居冠，不同社區的房價仍可能因地段、屋況、住宅類型及供需而有明顯差異。

從短期走勢觀察，8月全國房價指數較7月下降0.2%，但這項數據未經季節調整。若排除季節因素，全國指數反而上漲0.3%，顯示夏季購屋旺季結束後的季節性變化，也影響房價表現。

Cotality首席經濟學家馬隆(Thomas Malone)指出，經通膨調整後，全美房價自2022年以來大致持平，房屋交易量則維持在金融危機時期以來的低水準。他分析，許多屋主持有過去取得的低利率房貸，加上多年累積的房屋淨值，除非能賣到理想價格，否則缺乏出售誘因。同時，購屋需求仍然疲弱，使市場交易持續低迷。

馬隆表示，房市交易低迷已超過三年，目前的情況可能逐漸成為市場新常態，而非短暫降溫。

對芝加哥屋主而言，房價持續領漲雖是有利訊號，但出售時仍應參考附近近期成交行情，避免開價過高而延長銷售時間。

準備購屋的民眾則須留意，芝加哥房價持續上漲，可能增加購屋負擔。除了房價，還應將房貸利率、房產稅、保險及維修費用納入預算。

整體而言，美國房市並未全面暴漲或下跌，而是呈現明顯區域差異。