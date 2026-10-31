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簽證政策衝擊 密西根大學國際研究生減

特派員黃惠玲／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

密西根州公立大學今年招生下滑，研究生跌幅尤為明顯，校方認為除少子化外，聯邦收緊國際學生簽證與審查是重要原因。

密西根州公立大學國際學生招生受到聯邦簽證政策影響，部分學校國際留學生人數持續減少，研究生招生尤其面臨壓力。最新數據顯示，密州15所公立大學2026年秋季學生總數較去年減少5223人，降幅約2%。教育界指出，除了當地高中畢業生人數下降，川普政府收緊國際學生簽證及入境審查，也成為影響大學招生的重要因素。

根據密西根州公立大學最新公布的數據，今年秋季學生總數為25萬4107人，低於去年的25萬9330人。其中研究生人數減少近5%，降幅高於整體學生。值得注意的是，減少的5223人包括本地及國際學生，並非全部都是外國留學生。

密西根州立大學(Michigan State University)今年學生人數從5萬1838人降至5萬941人，減少897人，為全州學生人數減少最多的大學。蘇必略湖州立大學(Lake Superior State University)則從1440人降至1232人，減幅達14.4%，居全州之冠。

密西根大學(Eastern Michigan University)學生人數減少約6%，北密西根大學(Northern Michigan University)也出現近6%的降幅。相較之下，密西根大學安娜堡校區逆勢成長，學生總數增至5萬4181人，創下歷史新高。

密西根州立大學協會(Michigan Association of State Universities)執行長赫利(Dan Hurley)指出，今年招生減少主要受到兩項因素影響，包括高中畢業生人數持續下降，以及川普政府對國際學生實施的簽證限制。

赫利表示，密州高中畢業生來源持續萎縮，明年將進入第20年，這並非新問題，但今年影響格外明顯。

另一方面，川普政府針對部分國家實施旅行禁令，並加強審查國際學生社群媒體及簽證申請，使部分外國學生無法順利進入密州公立大學。

赫利說，研究生人數下降尤其反映聯邦簽證政策的影響，密西根理工大學等研究型大學可能受到較大衝擊。

精華 FAQ

  • 最新數據顯示，15所公立大學秋季學生總數為25萬4107人，較去年減少5223人，整體降幅約2%。其中研究生人數下滑更明顯，反映招生壓力正在擴大。

  • 校方與教育界認為，兩大因素最關鍵：一是密州高中畢業生來源持續減少，二是川普政府收緊國際學生簽證、加強入境與社群媒體審查，影響外國學生赴美就學。

  • 密西根州立大學少了897人至5萬941人，是減少最多的學校；蘇必略湖州立大學降幅達14.4%最明顯。相較之下，密西根大學安娜堡校區則逆勢成長並創新高。

簽證 密西根大學 學生簽證

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