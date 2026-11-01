芝加哥華麗一英里復甦 空置率大降 商圈走出低潮

芝加哥市北密西根大道是國際品牌最密集的購物街。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥華麗一英里在新租約、品牌回流與超過2億5000萬元投資帶動下，空置率明顯下降，商圈正從低潮中復甦。

歷經十年商店關閉、店面閒置及人潮流失，芝加哥 著名購物商圈「華麗一英里」(Magnificent Mile)正迎來復甦。隨著優衣庫(Uniqlo)、Hello Kitty Cafe等新店開幕，以及多家國際品牌準備進駐，北密西根大道商店空置率已從2025年的33.8%降至25.8%，顯示商圈逐步走出低潮。

房地產仲介公司Kirsch Agency最新統計顯示，受惠於新租約及業主超過2億5000萬元的資本投資，華麗一英里零售空置率一年下降8個百分點。

華麗一英里協會會長貝爾斯(Kimberly Bares)表示，密西根大道「即將迎來這條大道最美好的幾年。」

今年多家知名品牌宣布進駐或擴店。American Eagle Outfitters計畫明年夏天重返華麗一英里，在北密西根大道600號開設1萬4182平方呎旗艦店；運動服飾品牌Lululemon則簽約進駐論壇報大樓(Tribune Tower)底層，與眼鏡業者Big City Optical及報稅服務商Intuit TurboTax成為新鄰居。

加拿大 快時尚品牌Garage預計今年秋季在北密西根大道625號開幕，深受年輕族群喜愛的Edikted也接近完成租約。此外，占地6萬平方呎的糖果名人堂體驗館(Candy Hall of Fame Experience)，預定2027年夏季在北密西根大道830號開幕。

既有品牌也積極調整布局。Levi's將遷入面積9000平方呎的新店，比原店擴大近一倍；Nike則計畫將原本5萬7000平方呎的旗艦店，縮減至北橋購物中心(Shops at North Bridge)兩層樓、共4萬3000平方呎的空間。

大型購物中心也投入改造。北橋購物中心宣布斥資4000萬元整修內外空間，預計明年完工；水塔廣場(Water Tower Place)則提出1億7000萬元改建計畫，將引進女性服飾、美妝及體驗型商店。

華麗一英里曾是芝加哥零售業重鎮，2016年空置率僅3.6%，2018年卻升至12%。受到網路購物競爭、房地產稅負增加及疫情衝擊，Forever 21、Gap、Express等品牌陸續撤離。2021年梅西百貨(Macy's)關閉經營45年的水塔廣場分店，更被視為商圈重大打擊。

轉機出現在2024年，加拿大服飾品牌Aritzia進駐原Gap店面，加上Alo等品牌業績表現優於預期，重新吸引零售業者注意。Uniqlo也在撤離後重返商圈，Mango、Intimissimi及義大利羊絨品牌Falconeri等國際品牌相繼加入。

除了服飾零售，哈利波特商店、互動遊戲體驗館The Cube及魔術劇場等娛樂設施，也讓商圈朝購物與體驗並重的方向轉型。

Kirsch Agency負責人柯許(Greg Kirsch)表示，商圈正快速復甦，吸引品牌的關鍵並非租金便宜，而是銷售表現強勁。