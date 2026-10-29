芝提前投票增3成 華埠聯盟提供接送服務

芝市中心超級投票所的提前投票選民踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥期中選舉提前投票與郵寄投票都升溫，華埠團體並提供交通協助，鼓勵居民把握時程完成投票。

美國期中選舉進入最後倒數一周，儘管期中選舉投票 率通常不及總統大選，但芝加哥 今年提前投票情況明顯升溫。根據芝加哥選舉委員會(Chicago Board of Elections)統計，截至26日(周一)晚間，已有8萬755名選民前往投票所提前投票，人數較2022年期中選舉同期增加近三成。

郵寄投票方面，選舉委員會已收到超過6萬5000張選票，另有超過24萬1000份郵寄選票申請。芝加哥自19日起，已將提前投票服務擴大至全市50個選區，方便民眾在正式投票日前完成投票。

為協助華埠 居民參與期中選舉，華埠更好團結聯盟(Chicago Better Chinatown Alliance for Community，CBCAC)提供選民投票交通協助，尤其關注長者及行動不便居民。需要接送服務的民眾，可致電聯盟(312) 761-9738，洽詢預約方式及服務時間，或透過電子郵件[email protected]聯絡。聯盟近日也動員義工，陪同社區居民前往提前投票站。

今年選票涵蓋伊利諾州州長、聯邦國會議員、州眾議員等重要公職選舉，並首次納入芝加哥教育委員會主席選舉，選民將決定多項攸關州府及地方治理的重要職位。

從各選區投票情況來看，選舉官員指出，目前第19選區提前投票最為踴躍，涵蓋Mt. Greenwood、Beverly、Morgan Park及Washington Heights部分地區；第15選區則是提前投票人數最少的選區。

隨著11月3日正式投票日逼近，芝加哥選舉委員會提醒選擇郵寄投票的民眾，應儘快寄出選票。官員建議，10月28日(周三)之後，最好將填妥的郵寄選票投入官方指定的選票投遞箱(Ballot Drop Box)，以降低郵件遞送延誤的風險。

選舉官員也鼓勵民眾善用提前投票服務，避免選舉日當天集中前往投票所。

選委會建議，10月28日(周三)之後，最好將填妥的郵寄選票投入官方指定的選票投遞箱(Ballot Drop Box，如圖)，以降低郵件遞送延誤的風險。(特派員黃惠玲／攝影)