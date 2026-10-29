芝華埠華德小學 獲1萬獎金推動校園健康
芝加哥華德小學獲美國銀行與Chicago Run頒發1萬元資助，將用於校園健康與體育活動推廣，並在里佐出席的活動中結合運動與金融素養教育。
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芝加哥華德小學獲美國銀行與Chicago Run頒發1萬元資助，將用於校園健康與體育活動推廣，並在里佐出席的活動中結合運動與金融素養教育。
位於芝加哥中國城附近的華德小學(James Ward Elementary School)，日前獲得美國銀行(Bank of America)與非營利組織Chicago Run聯合頒發的1萬元資助金，將用於推動校園健康促進計畫，並為學生提供更多參與課外體育活動的機會。
此次獲得資助，與華德小學教師史密斯(Kelly Smith)多年來積極推動學生體育活動的努力密不可分。史密斯長期與Chicago Run合作，致力鼓勵學生養成規律運動習慣，提升身心健康，並為學生創造更多參與體育活動的機會。由於她在校園體育推廣方面的傑出表現，獲得Sport for Good Chicago 2026年度「年度教練獎」(Coach of the Year Award)提名，肯定她多年來對學生健康及體育教育的投入。
華德小學師生日前出席特別舉辦的資助金頒贈典禮，知名棒球運動員、前芝加哥小熊隊球星里佐(Anthony Rizzo)也親臨現場，與學生互動，為活動增添亮點。
當天，近百名華德小學學生齊聚ComEd娛樂中心(ComEd Rec Center)，參加由美國銀行舉辦的「Sports With Us」體育活動。里佐親自參與，與學生一同體驗運動樂趣，現場氣氛熱烈。
活動結合體育運動指導與金融素養教育，讓學生在參與運動、培養團隊合作精神的同時，也能接觸實用的金融知識，學習基本理財觀念。
主辦單位並為每位參與學生準備豐富禮品，包括一雙運動鞋、運動衫、足球、高爾夫球，以及美國銀行紀念袋，鼓勵學生持續參與體育活動，培養健康生活習慣。
華德小學此次獲得1萬元資助，不僅為學校推動健康教育及課外體育活動注入新資源，也展現企業、非營利組織與學校攜手合作，支持社區兒童健康成長的成果。
華德小學此次獲得1萬元資助，來源是美國銀行與非營利組織Chicago Run共同提供，目的在支持學校推動校園健康與體育相關計畫。 資金將用於推動校園健康促進計畫，並增加學生參與課外體育活動的機會，讓孩子能在運動中培養規律習慣、團隊合作與身心健康。 Kelly Smith多年與Chicago Run合作，積極推動學生運動習慣，因此獲得Sport for Good Chicago 2026年度教練獎提名；活動中還有里佐到場，並結合體育與金融素養教育。
精華 FAQ
華德小學此次獲得1萬元資助，來源是美國銀行與非營利組織Chicago Run共同提供，目的在支持學校推動校園健康與體育相關計畫。
資金將用於推動校園健康促進計畫，並增加學生參與課外體育活動的機會，讓孩子能在運動中培養規律習慣、團隊合作與身心健康。
Kelly Smith多年與Chicago Run合作，積極推動學生運動習慣，因此獲得Sport for Good Chicago 2026年度教練獎提名；活動中還有里佐到場，並結合體育與金融素養教育。
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